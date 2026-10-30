Кто он — новый заместитель министра финансов Азербайджана?

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 октября 2026 года у министра финансов страны Сахиля Бабаева появился новый заместитель.

Представляем биографию Садига Алиева, назначенного на эту должность.

До назначения Садиг Джабир оглу Алиев занимал должность директора Государственного казначейского агентства при Министерстве финансов.

Садиг Алиев родился в 1984 году. Он с отличием окончил бакалавриат и магистратуру факультета финансов и кредита Азербайджанского государственного экономического университета. Трудовую деятельность начал в 2005 году в частном секторе.

В 2006–2019 годах занимал различные руководящие должности в секретариате Тарифного (ценового) совета. В 2019 году исполнял обязанности начальника отдела тарифной политики Министерства экономики.

В 2019–2024 годах возглавлял отдел стратегического планирования и инноваций Министерства труда и социальной защиты населения. В 2024 году был назначен председателем правления Государственного агентства занятости и занимал эту должность до января 2026 года.

8 января 2026 года Садиг Алиев был назначен директором Государственного казначейского агентства при Министерстве финансов.

Садиг Алиев награждён медалью «За отличие на государственной службе». Он является членом Правления Всемирной ассоциации государственных служб занятости (WAPES), а также партии «Ени Азербайджан».

Женат, воспитывает троих детей.