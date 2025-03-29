 Трамп: C Ираном «произойдет плохое», если он не договорится с США | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп: C Ираном «произойдет плохое», если он не договорится с США

First News Media00:00 - Сегодня
Трамп: C Ираном «произойдет плохое», если он не договорится с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.

Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, передает CNN.

Американский президент напомнил о том, как направил властям Ирана письмо, в котором сказал, что придется принять решение, так или иначе. Трамп указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо с Ираном произойдет очень плохое.

«Я не хочу, чтобы это произошло <...>. И я не говорю это через силу или слабость, мое большое предпочтение в том, чтобы мы работали над этим с Ираном. Но если мы не договоримся, то с Ираном произойдет плохое», — заявил глава Белого дома.

При этом американский лидер не уточнил, что именно может произойти с Ираном.

Поделиться:
144

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

В мире

Число погибших при землетрясении в Мьянме может превысить 1000 человек - ФОТО - ...

Политика

Миссия ЕС в Армении в очередной раз провела наблюдения на приграничных с Губадлы ...

Политика

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа может стать посредником в ...

В мире

Трамп: C Ираном «произойдет плохое», если он не договорится с США

В работе соцсети Х произошли сбои по всему миру

Число погибших при землетрясении в Мьянме может превысить 1000 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Зеленский: Украина не признает военную помощь США долгом

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Турции планируется официальное признание Новруза праздником

Александр Лукашенко: Полмира мечтает о белорусской «диктатуре»

Переговоры экспертных групп России и США в Эр-Рияде завершились - ОБНОВЛЕНО

Трамп заявил, что хочет разорвать отношения с Японией

Последние новости

Трамп: C Ираном «произойдет плохое», если он не договорится с США

Сегодня, 00:00

В работе соцсети Х произошли сбои по всему миру

28 / 03 / 2025, 23:43

На улице Карабах в городе Шуша строятся 10 зданий различного назначения - ФОТО

28 / 03 / 2025, 23:30

Число погибших при землетрясении в Мьянме может превысить 1000 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

28 / 03 / 2025, 23:00

Зеленский: Украина не признает военную помощь США долгом

28 / 03 / 2025, 22:30

В Агсу восемь человек пострадали в серьезном ДТП

28 / 03 / 2025, 22:00

Закир Гасанов поздравил личный состав азербайджанской армии с праздником Рамазан

28 / 03 / 2025, 21:30

Главу Гагаузии поместили под арест

28 / 03 / 2025, 21:00

Миссия ЕС в Армении в очередной раз провела наблюдения на приграничных с Губадлы и Лачином территориях - ВИДЕО

28 / 03 / 2025, 20:40

Завтра произойдет первое Солнечное затмение 2025 года

28 / 03 / 2025, 20:20

Учащиеся села Сарыджалы продолжат образование на родной земле - ФОТО

28 / 03 / 2025, 19:50

В Кюрдамире водитель мопеда скончался в ДТП - ФОТО

28 / 03 / 2025, 19:30

Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа может стать посредником в переговорах между Новой Каледонией и Францией

28 / 03 / 2025, 19:10

Трамп провел ифтар в Белом доме - ВИДЕО

28 / 03 / 2025, 18:30

Азербайджан будет представлен на глобальной встрече министров климата в Копенгагене - ФОТО

28 / 03 / 2025, 18:10

Орбан: Брюссель готовится к войне

28 / 03 / 2025, 17:50

Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан

28 / 03 / 2025, 17:32

Состоялся очередной раунд политических консультаций между Азербайджаном и Китаем - ФОТО

28 / 03 / 2025, 17:25

Названо время праздничного намаза

28 / 03 / 2025, 17:07

Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале требовала от Melissa Group 2 млн манатов?

28 / 03 / 2025, 17:06
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25