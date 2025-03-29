Трамп: C Ираном «произойдет плохое», если он не договорится с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что с Ираном может «произойти плохое», если власти республики не договорятся с Вашингтоном по поводу ядерной программы Тегерана.

Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, передает CNN.

Американский президент напомнил о том, как направил властям Ирана письмо, в котором сказал, что придется принять решение, так или иначе. Трамп указал, что либо Вашингтон и Тегеран поговорят и обсудят вопросы, либо с Ираном произойдет очень плохое.

«Я не хочу, чтобы это произошло <...>. И я не говорю это через силу или слабость, мое большое предпочтение в том, чтобы мы работали над этим с Ираном. Но если мы не договоримся, то с Ираном произойдет плохое», — заявил глава Белого дома.

При этом американский лидер не уточнил, что именно может произойти с Ираном.