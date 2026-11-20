Международный суд ООН вынес решение, согласно которому Мьянма признана виновной в совершении геноцида в отношении мусульманского меньшинства рохинджа. Решение поддержали девять судей, шесть высказались против, сообщает ТАСС.

Эта инстанция впервые в своей истории признала государство ответственным за совершение геноцида. Оглашая в Гааге решение по иску Гамбии, председатель суда Юдзи Ивасава заявил, что Мьянма «совершила геноцид в отношении группы рохинджа на севере штата Ракхайн, нарушив свои обязательства по Конвенции о геноциде».

Как установил суд, во время операции в 2017 году силы безопасности Мьянмы убили тысячи мирных жителей из числа рохинджа и осуществляли атаки на людей, которые пытались бежать в Бангладеш. Согласно оценке судей, они «действовали с намерением уничтожить значительную часть рохинджа». В ходе разбирательства мьянманские власти утверждали, что операция проводилась против боевиков.

11 ноября 2019 года Гамбия обратилась в Международный суд ООН. Она просила инстанцию признать, что Мьянма нарушила свои обязательства по конвенции, обязать ее прекратить предполагаемые международно-противоправные деяния, обеспечить возмещение вреда в интересах жертв геноцида из числа рохинджа и предоставить гарантии неповторения нарушений.

23 января 2020 года суд постановил принять временные меры в отношении Мьянмы. В дальнейшем власти страны выдвинули предварительные возражения, касающиеся юрисдикции суда и приемлемости заявления Гамбии. 22 июля 2022 года суд подтвердил наличие юрисдикции для рассмотрения иска и признал заявление приемлемым.

В дело также вступили 11 других стран: Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Демократическая Республика Конго, Ирландия, Канада, Мальдивы, Нидерланды, Словения и Франция. Их письменные замечания суд счел достаточными и не стал привлекать эти государства к устным слушаниям. Слушания по существу проходили с 12 по 29 января текущего года.

Рохинджа представляют собой исповедующее ислам этнорелигиозное меньшинство Мьянмы. Они считаются властями нелегальными мигрантами из Бангладеш — им не дают гражданство. Рохинджа локализованы в приграничном с Бангладеш штате Ракхайн, где неоднократно вспыхивали столкновения с буддистами. Многие представители рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

В августе 2017 года боевики движения «Араканская армия спасения рохинджа» напали на 30 опорных пунктов полиции. В регионе началась правительственная силовая операция. В Бангладеш переправились сотни тысяч беженцев из числа рохинджа.