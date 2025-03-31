Президент Габона поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Президент Габонской Республики на переходный период Брис Клотер Олиги Нгема направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю праздника Рамазан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится следующее:

«В то время, когда мусульманская община отмечает священный праздник Рамазан, передаю Вам, Вашей семье свои искренние поздравления, пожелания здоровья, счастья и процветания.

Месяц Рамазан – время мира, спокойствия и высокой духовности для мусульман. Этот месяц также имеет важное значение с точки зрения источника личностного развития, размышлений и общения.

Надеюсь, что этот благословенный месяц будет способствовать укреплению общечеловеческих ценностей обмена, солидарности и великодушия, объединит нас в нашей деятельности перед лицом главных вызовов сегодняшнего дня.

Господин Президент, выражаю Вам высочайшее почтение».