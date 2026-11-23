При организационной поддержке Министерства иностранных дел Вьетнама в Ханое прошла 14-я благотворительная ярмарка «Международный фестиваль кулинарной культуры».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на фестивале, проводимом с целью укрепления взаимопонимания и дружбы между народами, были представлены национальные стенды около 90 стран. В церемонии открытия фестиваля приняли участие супруга Президента Вьетнама То Лама - Нго Фуонг Ли, официальные лица государства и правительства, главы аккредитованных во Вьетнаме дипломатических представительств, представители регионов, а также неправительственных организаций и медиа.

На азербайджанском стенде были представлены фотографии, отражающие исторические визиты Великого лидера Гейдара Алиева во Вьетнам в 1983 году и вьетнамского лидера Хо Ши Мина в Баку в 1959 году, а также встречи лидеров Азербайджана и Вьетнама, сувениры, книги, национальная одежда и продовольственная продукция азербайджанского производства. Первая леди Вьетнама Нго Фуонг Ли посетила азербайджанский стенд.

На азербайджанском стенде были предложены наши национальные блюда. Прибывшие из Азербайджана по приглашению нашего посольства повара под руководством известного в международной кулинарной сфере шеф-повара, президента Всемирной ассоциации барбекю (WBQA) по Восточной Европе и Азии, официального судьи Всемирной ассоциации кулинарных союзов (WACS), нашего соотечественника Сахиба-Давида Исрафилова (Дон Давид) приготовили различные виды кебабов. Участники фестиваля и жители Ханоя проявили большой интерес к азербайджанским кебабам.