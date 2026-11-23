С 23 по 29 ноября под эгидой United World Wrestling (UWW) в Баку пройдут чемпионаты мира по грэпплингу,панкратиону и любительскому ММА.

В преддверии соревнований состоялась официальная пресс-конференция, на которой на вопросы журналистов ответил вице-президент Федерации ММА, панкратиона и грэпплинга Азербайджана, директор компании KVAN Group Чингиз Кишиев.

Как отметил Чингиз Кишиев, Азербайджан впервые принимает чемпионат мира по грэпплингу и любительскому ММА.

По его словам, федерация приложила все усилия для организации соревнований на высоком уровне: для участия в первенстве зарегистрировались спортсмены более чем из 35 стран, а сами состязания продлятся семь дней.

«Специальный запатентованный чемпионский пояс Объединённого мира борьбы (UWW) впервые будет вручён победителям по грэпплингу и любительскому ММА именно в Баку. В дальнейшем этот пояс будет присуждаться всем чемпионам мира. Нам особенно приятно, что эта традиция берёт своё начало в Азербайджане», - рассказал он.

Говоря о поддержке турнира со стороны KVAN Group, Ч. Кишиев подчеркнул, что бизнес помимо своей основной деятельности должен поддерживать социальные инициативы. Он отметил, что компания высоко ценит позитивную роль спорта в обществе, поскольку спорт прививает молодёжи дисциплину и закаляет характер, в связи с чем KVAN Group намерена и впредь содействовать подобным проектам.

«И как федерация, и как компания мы делаем всё возможное для развития грэпплинга. Как мы уже отмечали на пресс-конференции, сегодня это один из самых динамично развивающихся видов спорта. Мы высоко оцениваем его шансы на включение в программу Олимпийских игр. Пусть и небольшими шагами, но мы движемся к этой цели. Уверен, если каждый из нас ответственно выполнит свою работу, то в обозримом будущем мы увидим выдвижение грэпплинга в олимпийскую программу. Вносить свой вклад в этот процесс — большая гордость для нас», — отметил Чингиз Кишиев.