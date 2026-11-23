Строительство нового аэропорта на территории Алятской свободной экономической зоны (СЭЗ) планируется завершить не позднее середины 2027 года.

В следующем году воздушная гавань откроется для международных грузоперевозок. Об этом сообщил председатель правления Алятской СЭЗ Валех Алескеров на азербайджано-итальянском бизнес-форуме в Баку.

По его словам, ключевая цель СЭЗ — предложить инвесторам более привлекательные условия по сравнению с другими свободными экономическими зонами в регионе и за его пределами. Одним из главных конкурентных преимуществ площадки является ее выгодное географическое положение на пересечении транспортных коридоров «Север — Юг» и «Восток — Запад», в непосредственной близости от Бакинского международного морского торгового порта.

«Для многих отраслей современной высокотехнологичной промышленности прямой доступ к транспортной инфраструктуре имеет решающее значение. Учитывая этот фактор, мы достигли договоренности с отечественной грузовой авиакомпанией Silk Way Airlines о создании на территории зоны аэропорта и сопутствующей логистической инфраструктуры. Под этот проект выделено 750 гектаров земли. На первом этапе пропускная способность аэропорта составит 500 тысяч тонн грузов в год, а на последующих этапах этот показатель приблизится к 2 миллионам тонн», — отметил Алескеров.

Он также проинформировал об освоении промышленных площадок, обеспеченных всей необходимой внутренней и внешней инфраструктурой. Так, работы на первых 60 гектарах завершились в июне 2023 года. Около двух месяцев назад было сдано еще 138 гектаров, где уже зарегистрирован ряд компаний. В частности, один из резидентов приступил к строительству завода по производству солнечных панелей на площади 23 гектара.

Кроме того, под совместный с иностранными инвесторами проект создания дата-центра выделено 11,5 гектара — проектирование и строительство объекта начнутся в ближайшие один-два месяца. Также ведется работа по размещению в зоне еще двух дата-центров.

С учетом спроса подготовлен генеральный план освоения 366 гектаров, где уже начато создание инфраструктуры. На этом участке китайская компания планирует построить предприятие по переработке нефтяного кокса. В перспективе там наладят выпуск коксовых анодов для алюминиевой промышленности, что расширит возможности этой отрасли в Азербайджане.

Валех Алескеров также остановился на преференциях и правовом режиме Алятской СЭЗ. Резиденты зоны полностью освобождены от всех видов налогов, включая корпоративный, а при импорте и экспорте товаров не взимаются таможенные пошлины и налоги. Ограничения на валютные операции и репатриацию прибыли отсутствуют. Оценка бизнес-проектов, выдача лицензий и регистрация проходят непосредственно на территории зоны по принципу «единого окна», без участия государственных структур, в рамках автономного правового поля СЭЗ.

Г.Агаев