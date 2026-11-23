Американский кинорежиссер Квентин Тарантино и его супруга, израильская певица и актриса Даниэлла Пик, стали родителями в третий раз - у пары родился мальчик.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на People.

Представитель 63-летнего режиссера подтвердил изданию радостную новость, отметив, что супруги с большим счастьем объявляют о рождении третьего ребенка.

У К.Тарантино и Д.Пик уже есть двое детей: шестилетний сын Лео и четырехлетняя дочь Адриана. Имя новорожденного пока не раскрывается. Другие подробности рождения ребенка также не сообщаются.

Квентин Тарантино и Даниэлла Пик познакомились в 2009 году в Израиле, когда режиссер приехал в страну для продвижения фильма «Бесславные ублюдки». После нескольких лет отношений пара рассталась, однако в 2016 году возобновила роман. Летом 2017 года Тарантино сделал избраннице предложение, а в ноябре 2018 года они сыграли свадьбу на приватной церемонии в Лос-Анджелесе.