Лица, не соблюдающие правила благоустройства, чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах, могут быть оштрафованы.

За нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов, а также несоблюдение требований по обеспечению чистоты и порядка физическим лицам грозит штраф в размере от 30 до 50 манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на Trend.az.

Для должностных лиц предусмотрены значительно более высокие штрафы - за аналогичные нарушения они могут быть оштрафованы на сумму от 500 до 800 манатов.