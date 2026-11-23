В Евлахе вынесен приговор подростку, который нанес ножевые ранения своей 25-летней сестре - ему не понравились ее публикации в TikTok.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xitab24.az , инцидент произошел между Джаббаром Джаббарзаде (имя и фамилия изменены), 2011 года рождения, и его сестрой Сарвиназ Джаббарзаде.

По имеющимся данным, причиной конфликта стали публикации девушки в TikTok. Подростку не понравилось, что сестра размещала в социальной сети свои фотографии и проводила прямые эфиры. Во время возникшей ссоры Сарвиназ заявила, что самостоятельно вправе решать, как вести свои страницы в социальных сетях.

После этого Джаббар взял на кухне нож и дважды ударил сестру в спину. В результате нападения девушка получила тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело рассматривалось в Шекинском суде по тяжким преступлениям. По итогам разбирательства подростку назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

При определении меры наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств. В частности, были учтены несовершеннолетний возраст подсудимого на момент совершения преступления (15 лет), его психическое состояние во время происшествия, семейные и бытовые условия, а также возможное влияние назначенного наказания на его семью.

Отмечается, что Сарвиназ Джаббарзаде состоит в браке. Ее супруг, отец и двое братьев в настоящее время находятся в местах лишения свободы.