Спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости членства Украины в НАТО как гарантии безопасности для Киева и укрепления самого Альянса.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пост Кушнера в соцсети Х.

По словам Кушнера, в настоящее время обсуждаются гарантии безопасности для Украины по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. При этом параметры будущих договоренностей должны учитывать интересы всех сторон — Украины, Европы и России. Он назвал готовность Дональда Трампа рассмотреть такие гарантии ключевым условием достижения прочного мира, а готовность Москвы обсуждать их — важным шагом вперед.

Кушнер подчеркнул, что любые гарантии потребуют одобрения Трампа и Конгресса США. По его словам, американский президент согласится на такие обязательства только в том случае, если сочтет их соответствующими национальным интересам страны.

«Ничего не согласовано, пока не согласовано все. Однако готовность обсуждать эти исторические вопросы открывает важнейшую возможность остановить кровопролитие», — заявил Кушнер.