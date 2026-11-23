Климатическая конференция ООН COP31 в Анталье закончилась в воскресенье, 22 ноября, без итогового документа — стороны так и не нашли общий знаменатель между требованиями отказаться от нефти, газа и угля, интересами стран-экспортеров топлива и спорами о финансировании бедных государств на фоне тяжелой геополитики.

Форум, который должен был закрыться в пятницу, 20 ноября, растянулся сверх графика на двое суток и стал самым долгим в истории климатических саммитов ООН. На финальном пленарном заседании председатель конференции, турецкий министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум, констатировал очевидное: компромисса нет, третий проект «Анталийского пакта» отвергнут, а выносить на обсуждение новый он больше не намерен.

Срыв переговоров произошел на фоне жесткой геополитики и климатической реальности. Делегация США — одного из крупнейших эмитентов парниковых газов — на саммит вообще не приехала. В то же время переговоры шли в условиях обострения конфликтов, экономических трудностей и перебоев с поставками топлива через Ормузский пролив на фоне войны США с Ираном.

При этом саммит стал первым после октябрьского подтверждения профильной структуры ООН: превышение порога потепления в 1,5 °C относительно доиндустриальной эпохи (закрепленного Парижским соглашением 2015 года) фактически неизбежно, а мир вступает в фазу overshoot — выхода за этот предел, за которым следуют еще более тяжелые волны жары, пожары, наводнения и подъем уровня моря.

Главный разлом

Камнем преткновения стало то, что в проекте итогового текста не оказалось прямого призыва отказываться от угля, нефти и газа и сокращать их потребление. На этом настояли нефтедобывающие страны во главе с Саудовской Аравией, которую поддержали, в частности, Россия и Индия, а также государства Лиги арабских государств.

Вместо курса на сворачивание ископаемого топлива документ предлагал сделать ставку на технологии улавливания и удаления углекислого газа из атмосферы, а также на инициативу Турции — довести долю электроэнергии в конечном мировом энергопотреблении до 35% к 2035 году (против нынешних ~23%).

Для сторонников жестких мер это выглядело как подмена понятий:

— Евросоюз и ряд других стран отказались поддержать документ. Представлявший ЕС ирландский министр Дэрраг О'Брайен назвал недопустимым климатический пакт без упоминания ископаемого топлива и обвинил проект в «гринвошинге» («зеленый камуфляж»), заявив, что переговоры оказались «взяты в заложники» нефтедобывающими государствами. Позицию ФРГ резко обозначил глава Минэкологии Карстен Шнайдер: текст для Берлина неприемлем, а ответственность за тупик несут те, кто зарабатывает на нефти и газе. Против документа выступили также Панама, Маршалловы Острова, Вануату, Великобритания, Норвегия и ряд стран ЕС (включая Францию, Бельгию, Испанию, Швецию и Финляндию). Французский министр Моник Барбю и панамские представители предупреждали, что ставка на улавливание углерода без сокращения добычи дает странам карт-бланш жить по-старому, тогда как «наука не торгуется». Британский делегат Кейт Хьюз охарактеризовала проект как «наименьший общий знаменатель».

— Противоположный лагерь отстаивал свой подход. Представитель Саудовской Аравии Мохаммад Аюб, выступавший и от лица 22 стран Лиги арабских государств, настаивал, что арабские делегации работали добросовестно, несмотря на снятые с повестки вопросы, а текст содержал практические решения для реализации на местах и опирался на принцип использования всех доступных технологий. Китай же, несмотря на собственные оговорки, сделку принял, тогда как Индия заняла выжидательную позицию — ни поддержав, ни отвергнув проект, но заявив о продолжении диалога.

На фоне споров о топливе и технологиях наблюдатели отмечали парадокс 2026 года: возобновляемая энергетика растет рекордными темпами (в частности, солнечная генерация в этом году впервые покрыла больше мирового спроса на электричество, чем нефть и газ вместе взятые), а на этой неделе в КНР лидеры Китая, России и США заявили о готовности наращивать добычу нефти и нефтепродуктов на фоне перебоев с поставками.

Деньги, нервы и срыв

Второй острый узел — климатическое финансирование. Развивающиеся страны, и прежде всего государства Африки, требовали четких гарантий помощи для адаптации к последствиям потепления и возмещения ущерба. Из ранних черновиков исчез пункт о создании фонда на $120 млрд к 2035 году, а формулировка об утроении средств на адаптацию не фиксировала базовый уровень отсчета. Глава Минэкологии Ганы и председатель Африканской группы переговорщиков Занетор Агьеман-Роулингс жестко заявила, что развивающиеся страны приехали не за милостыней, а за тем, что по праву принадлежит народам, сильнее всего страдающим от чужих выбросов. В свою очередь, ЕС ранее давал понять, что не готов подписываться под новыми жесткими финансовыми обязательствами.

Напряжение выплеснулось и в критику самого процесса.

Глава организации Power Shift Africa Мохамед Адоу назвал конференцию худшей в истории, раскритиковав как сам текст, так и поведение ЕС, который, по его словам, сочетает требования ограничений для других с ростом использования ископаемого топлива и сдерживанием финансирования для бедных стран.

Атмосферу накаляла и затяжка заседаний: делегатам приходилось менять билеты, а в зале звучали опасения, что из-за отъезда части участников может не хватить кворума.

Кульминацией стал инцидент на заключительном пленарном заседании 22 ноября. Когда министр экологии Ганы попросила слово (в частности, по поправкам к гендерному плану), Мурат Курум ее не заметил и продолжил вести заседание. Исполнительный секретарь UNFCCC (Рамочная конвенция ООН об изменении климата) Саймон Стилл подошел к президиуму, чтобы обратить внимание на запрос делегации Ганы.

Курум воспринял это как вмешательство в свои полномочия и резко осадил чиновника в открытый микрофон, предложив сесть на место. После этого турецкий министр на время покинул зал — проведение перешло к вице-председателю, представителю Азербайджана, — был объявлен перерыв, а по возвращении Курум публично извинился перед делегацией Ганы и поблагодарил Саймона Стилла и секретариат ООН за работу.

Что дальше: кризис формата или новый этап?

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что крайне разочарован отсутствием консенсуса в момент, когда от правительств требуется масштабный ответ на климатический кризис, напомнив о прежней договоренности COP28 в Дубае двигаться к отходу от ископаемого топлива. Австралийский сопредседатель переговорного процесса Крис Боуэн также назвал итог разочаровывающим, указав на разногласия вокруг ископаемого топлива и финансирования, но призвав фокусироваться на переходе к чистой энергии.

При этом большинство участников и наблюдателей сходятся в одном: провал в Анталье — не конец климатической дипломатии и не отмена прежних международных обязательств. Министр по вопросам климата Бельгии Жан-Люк Круке отметил, что порой нужно иметь мужество сказать «нет», но это не означает краха сотрудничества. А Карстен Шнайдер заявил, что Германия продолжит двигаться вперед и развивать инициативы и инновации с партнерами на двустороннем уровне — даже если саммит в Анталье закончился без общей подписи.

При подготовке материала использованы сообщения Associated Press, Reuters, BBC, Habertürk и др.