Политический диалог между Азербайджаном и Италией создает прочную основу для расширения экономического сотрудничества, а сама Италия остается крупнейшим торговым партнером и основным экспортным рынком Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Анар Ахундов в ходе выступления на проходящем в Баку азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

По словам замминистра, по итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил около $12 млрд, а за первые девять месяцев текущего года объем взаимной торговли уже превысил $9 млрд.

Ахундов подчеркнул, что важную роль в развитии двусторонних отношений играют институциональные механизмы сотрудничества. В частности, новые возможности для партнерства открывают итоги 6-го заседания азербайджано-итальянской межправительственной комиссии, состоявшегося в Баку 13 января, а также План действий на 2026–2027 годы, охватывающий более 70 инициатив.

Он также напомнил, что в прошлом месяце в Риме при организации Конфедерации итальянской промышленности прошло мероприятие, посвященное укреплению экономического и промышленного сотрудничества двух стран. В его рамках была подписана совместная декларация о стратегическом партнерстве в сфере критически важного сырья. «Сегодня мы продолжаем этот диалог в Баку в более широком составе, с подписанием соответствующих документов по приоритетным направлениям», — отметил замминистра.

Ахундов добавил, что расширение ненефтяной торговли открывает азербайджанским предпринимателям выход на европейский рынок, а промышленным предприятиям дает возможность модернизировать производство. На сегодняшний день в Азербайджане в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, торговли и услуг действуют 124 компании с итальянским капиталом. В то же время Азербайджан также вкладывает долгосрочные инвестиции в экономику Италии.

Г.Агаев