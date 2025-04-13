Украина опровергла встречу с представителями России в Турции

Информация о запланированной на 15-16 апреля встрече представителей России и Украины по вопросам безопасности в Черном море в Турции не соответствуют действительности.

Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу.

Ведущая телеканала заявила, что министр опроверг планы по переговорам Москвы и Киева о безопасности в Черном море. «Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось», — подчеркнула она.

Источник: Lenta.ru