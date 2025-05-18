В Баку состоялся Саммит Ассоциации сердечно-сосудистой хирургии тюркского мира - ФОТО

Азербайджанское общество сердечно-сосудистой хирургии организовало IX Международный конгресс «Бакинские дни сердца», посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках конгресса состоялся Саммит Ассоциации сердечно-сосудистой хирургии тюркского мира, учрежденной в прошлом году в Турции по инициативе Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии.

Модераторами саммита выступили учредитель и почетный председатель Азербайджанского общества сердечно-сосудистой хирургии Кямран Мусаев, кардиолог, доктор медицинских наук Фирдовси Ибрагимов и председатель Турецкой ассоциации сердечно-сосудистой хирургии Мурат Саргын, которые указали на крайнюю необходимость того, чтобы на саммите кардиологи из тюркских государств предоставили информацию о состоянии сердечно-сосудистой хирургии в своих странах, и отметили, что обмен мнениями во всех областях медицины способствует прогрессу.

Затем были обсуждены темы, связанные с историей и современным состоянием кардиохирургии в Турции, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане.

Турецкий кардиолог Альпер Селим Коджаоглу отметил, что сердечно-сосудистая хирургия в Турции прошла большой путь развития в последние десятилетия: «Этот путь, начавшийся с 1960-х годов с первых операций на открытом сердце, продолжается сегодня уже в соответствующих мировым стандартам высокотехнологичных центрах. В настоящее время в нашей стране многие университетские клиники и специализированные кардиоцентры проводят сложные операции – как открытые, так и с применением малоинвазивных методов.

В Турции успешно проводятся десятки тысяч операций на сердце в год, и их результаты признаны на международном уровне».

Кардиолог из Казахстана Мурадым Мурзагалиев отметил, что сердечно-сосудистая хирургия в его стране за последние годы прошла значительный этап развития: «В частности, специализированные медицинские учреждения, расположенные в столице Астане и в Алматы, создали мощную инфраструктуру в этой области, как с технической, так и с научной точек зрения. После 2000-х годов за счет государственных инвестиций в здравоохранение, особенно в кардиологические и хирургические услуги, в эксплуатацию были введены многочисленные современные кардиохирургические центры. В настоящее время в Казахстане успешно проводятся операции на открытом сердце, коронарное шунтирование, протезирование сосудов и замена сердечных клапанов.

В то же время в Казахстане предпринимаются значительные шаги для того, чтобы кардиологические услуги были доступны и на региональном уровне».

Кардиолог из Кыргызстана Самиддин Шабиралиев отметил, что в последние годы в Кыргызстане развивается сфера сердечно-сосудистой хирургии. Он отметил, что, поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти в Кыргызстане, всегда существует необходимость в сильных стратегиях здравоохранения в этой области: «Министерство здравоохранения Кыргызстана находится в центре этого процесса и играет важную роль в развитии сердечно-сосудистой хирургии в стране».

По словам туркменского кардиолога Раджаба Алиева, в сфере здравоохранения Туркменистана проведены масштабные реформы и предприняты существенные шаги в направлении диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. «В столице Ашхабаде расположены ведущие учреждения сердечно-сосудистой хирургии страны. Здесь успешно выполняются сложные процедуры, такие как операции на открытом сердце, замена клапана и реконструкция сосудов.

Наряду с этим в стране ведется постоянная работа по строительству новых медицинских центров, приобретению современного оборудования и подготовке квалифицированных врачей. Программы обмена опытом и обучения с зарубежными странами, особенно с Турцией, Германией и Россией, также способствуют развитию», - сказал Р.Алиев.

Кардиолог из Узбекистана Хамидулла Абдумажидов отметил, что в результате проводимых в стране реформ были созданы новые специализированные медицинские учреждения, а существующие центры оснащены современным медицинским оборудованием. Он подчеркнул, что ведущую роль в этой области играют передовые больницы, расположенные в столице Ташкенте: «В больницах расширилось применение малоинвазивных технологий. Узбекские кардиохирурги постоянно совершенствуют свои знания и навыки, участвуя в программах обучения и практики как на местном, так и на международном уровнях. Это также напрямую влияет на качество операции и удовлетворенность пациентов. Наша цель в будущем – сделать кардиохирургические услуги высокого уровня доступными и в регионах, внедрить искусственный интеллект и цифровые технологии в клиническую практику и еще больше расширить международное сотрудничество».

Кардиолог из Азербайджана Рамиль Алиев отметил стремительное развитие сердечно-сосудистой хирургии в нашей стране за последние 20 лет: «Особенно с 2000-х годов в столице Баку и в ряде регионов начали функционировать современные медицинские центры, в эту сферу вложены значительные инвестиции как со стороны государственного, так и частного секторов.

В настоящее время в Центральной клинической больнице, Научно-исследовательском институте кардиологии имени академика Дж.Абдуллаева и других передовых медицинских учреждениях успешно выполняются операции на открытом сердце, стентирование коронарных артерий, замена сердечных клапанов, реконструкция аорты и других сосудов. Вместе с тем все большее распространение приобретает также применение минимально инвазивных методов.

Азербайджанские хирурги активно участвуют в международных программах практик, а также осуществляют обмен знаниями и опытом в рамках сотрудничества с приглашенными в страну иностранными специалистами».

Отметим, что основной целью конгресса, проведенного с участием около 400 отечественных и зарубежных кардиологов и кардиохирургов из более чем 20 стран мира, стало внесение вклада в развитие кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в Азербайджане, проведение обмена мнениями с зарубежными специалистами, а также обсуждение последних инноваций медицинской науки в этой области. IX Международный конгресс «Бакинские дни сердца» был признан Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики мероприятием, обеспечивающим непрерывное медицинское образование, и участники конгресса получили 20 баллов DTT.