Общество

Прогноз погоды на воскресенье: мороз и гололедица

First News Media13:12 - Сегодня
4 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер, который временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0–2° тепла, днём — 6–9° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью — 65–70%, днём — 50–60%.

В районах Азербайджана погода в основном ожидается без осадков, местами возможен туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха в регионах ночью составит 0–5° мороза, днём — 6–11° тепла, в горах ночью — –10…–15°, в высокогорье — –15…–20°, днём — 0–5° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах возможна гололедица на дорогах.

