CNN: Рубио сыграл ключевую роль в операции по задержанию Мадуро

Американский госсекретарь Марко Рубио стал одним из ключевых архитекторов стратегии, которая привела к задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом пишет CNN.

По мнению источников телеканала, интерес Рубио к операции в Венесуэле связан с его прошлым. Его родители — кубинские иммигранты, его политическая карьера началась на юге Флориды, где проживают тысячи венесуэльцев, «бежавших от режима Мадуро». В течение нескольких месяцев Рубио обсуждал будущую атаку вместе с заместителем главы администрации президента США Дональда Трампа Стивеном Миллером. Он также сыграл ключевую роль в произошедшем.

Как отмечает CNN, значительная часть подготовки американской операции велась узким кругом. Во избежание утечек в него не были широко вовлечены дипломаты и представители профильных структур Госдепартамента. В ночь атаки Рубио находился рядом с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Он был одним из тех, кто докладывал президенту о ходе событий в режиме реального времени.

После захвата Мадуро Трамп поручил Рубио участвовать в управлении Венесуэлой. Однако, по словам источников, ему вряд ли удастся совмещать это назначение с другими обязанностями. «Ему придется делегировать полномочия», — отметил собеседник CNN.

Телеканал заключил, что пока будущее Венесуэлы остается неясным. Неизвестно, будет ли совершен в стране демократический переход и кто станет новым главой государства.