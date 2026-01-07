В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

7. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

11. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

12. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

13. Улица Мирзы Гадима Иравани, в направлении улицы Кёроглу Рагимова.