Проблемы с пополнением смарт‑карт «АзериГаз»: деньги списываются, но не зачисляются

В ночь с 31 декабря на 1 января, после обнуления лимита на газ, были зафиксированы проблемы в работе смарт‑счётчиков «АзериГаз».

Пользователи уже более 20 часов сталкиваются с трудностями при оплате через смарт‑карты «АзериГаз». При попытке загрузить деньги на карту через терминалы пользователи сталкиваются с тем, что, хотя операция проходит успешно и выдается чек, деньги на смарт‑счётчик не поступают — баланс остаётся пустым.

Граждане, связываясь с операторами терминалов, получают ответ, что в их системе проблем нет, а неисправность возникает по вине «АзериГаз».

Следует отметить, что официальных комментариев по ситуации от «АзериГаз» и операторов терминалов пока не поступало.