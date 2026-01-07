Православные Азербайджана отмечают Рождество Христово - ФОТО

7 января православные отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово.

Великий праздник начинается накануне, 6 января, со Святого вечера. Для православных это последний день 40-дневного поста и время усиленного приготовления к празднованию Рождества Христова.

В вечернее время, после захода солнца, вся семья собирается за столом, на котором располагаются 12 постных блюд, символизирующих число апостолов. Важно, чтобы ни одно из блюд не осталось нетронутым; каждое следует хоть немного попробовать. Хорошо, если на столе горит свеча, символизирующая живой огонь. Главным блюдом на Святой вечер является кутья, традиционно приготовленная из пшеницы, хотя допускается использование и других цельных круп. Зерна символизируют людей, объединенных в человечество, а в качестве связывающего элемента в кутье выступают мед или сахарный сироп. Этим ужином заканчивается строгий Рождественский пост: 7 января все ограничения снимаются, и можно устраивать настоящий праздничный пир.

Православная христианская община в Азербайджане традиционно отмечает Рождество. Христианство в нашей стране имеет глубокие исторические корни. Неудивительно, что именно здесь возникли первые христианские храмы на Кавказе. На этой земле мировые религии на протяжении веков сосуществовали в мире, способствуя установлению дружеских и братских отношений между людьми. В Азербайджане никогда не наблюдалось проявлений национальной или религиозной нетерпимости. Христиане, а также последователи других верований в Азербайджане пользуются полными правами и активно участвуют в общественной жизни. В стране имеется несколько православных церквей.

Президент Ильхам Алиев ежегодно поздравляет православных христиан Азербайджана с Рождеством. В послании, адресованном православной христианской общине в этом году, говорится: «В Азербайджане на протяжении столетий между различными народами и конфессиями царит атмосфера национально-духовной солидарности, основанной на взаимном уважении и доверии, доброй дружбе и братстве. Пропаганда в нашем обществе и поощрение высокой культуры сосуществования, морально-нравственных норм, мультикультурных ценностей и принципов терпимости составляют приоритетный вектор проводимой нами государственной политики. В известном своими богатыми традициями толерантности Азербайджане сегодня каждый имеет возможности для культурного самовыражения. Независимо от языка, религии, национальной принадлежности, для всех граждан нашей страны, в том числе для христианской общины, созданы всесторонние демократически-правовые условия, позволяющие сохранять и еще более развивать их этнокультурную самобытность. Заслуживает одобрения тот факт, что наши христианские соотечественники активно участвуют во всех сферах общественно-политической, социально-культурной жизни, не жалея усилий во имя прогресса и процветания нашего общего дома – Азербайджана».

В ночь с 6 на 7 января во всех православных церквях Азербайджана прошли торжественные богослужения.

До начала праздничной Рождественской службы в Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц в столице Азербайджана епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий в беседе с журналистам сказал: «Прежде всего хотел бы поздравить всех жителей нашей страны со светлым праздником Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник объединяет людей, которые верят в Господа Иисуса Христа, но к этому празднику также не безучастны все добрые люди, которые стремятся к миру, благоденствию и добрососедским отношениям. Православные христиане отмечают праздник так, как предусмотрено церковной традицией. Накануне праздника в Рождественский сочельник совершается строгий пост – православные христиане готовятся к тому, чтобы быть единодушно вместе на богослужении, которое традиционно совершается в полночь, когда по преданию и по церковному повествованию Священного Писания и совершилось Рождество Господа Иисуса Христа. В ту ночь в Вифлееме воссияла звезда, было явление ангелов, которые привели к месту рождения Господа нашего и простых людей – пастухов, находящихся на поле, и людей образованных – волхвов, которые пришли из далеких стран для того, чтобы вместе поклониться родившемуся Богу на земле».

Представитель Русской православной церкви отметил, что традиционно в этот день до наступления темноты ничего не едят и не пьют. «И поскольку заканчивается Рождественский пост, то в этот день разрешается именно вкушение постных блюд. Обычно это вареная пшеница с медом, с изюмом, другими фруктами – сочиво. И поэтому как раз день, предшествующий этому празднику, называется сочельник. Конечно, это древняя традиция, но сейчас она не столь часто встречается, хотя православная церковь всегда напоминает о том, что именно так и подобает готовиться к встрече праздника Рождества Христова», - заключил епископ.

В Рождественскую ночь епископ Алексий совершил Божественную литургию в Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц.

Архиерею сослужило соборное духовенство.

Источник: АЗЕРТАДЖ