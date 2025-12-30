Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

2025 год уходит в историю, оставляя для Азербайджана важные итоги и ценные достижения в разных сферах – от политики до экономики и социального развития.

Провожая уходящий год с багажом значимых инициатив и четким пониманием приоритетов, страна подводит его итоги и уверенно готовится встретить 2026 год - с новыми целями, продуманными планами и нацеленностью на мир, безопасность, стабильность и процветание.

Каких успехов достиг Азербайджан в уходящем году? Представляем вниманию читателей обзор важнейших событий в жизни нашей страны.

Январь

17 января в Баку начался открытый судебный процесс по уголовному делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными армянским государством и его вооруженными силами, в том числе созданной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана так называемой «Нагорно-Карабахской республикой» и ее незаконными вооруженными формированиями. Судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана, проходит в Бакинском военном суде. Там же проходит судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. Данные процессы в первую очередь послужат подтверждению судебным путем государственной ответственности Армении как страны-оккупанта и агрессора, и других ее незаконных деяний.

В самом начале года Азербайджан дал старт очередному этапу социальных реформ. Президент Ильхам Алиев подписал 27 января ряд указов, положивших начало реализация пятого социального пакета, предполагающего в частности повышение зарплат, пенсий, стипендий и социальных пособий, и охватившего 3 млн граждан.

29 января в Азербайджане прошли муниципальные выборы. Согласно данным Центризбиркома, выборы прошли в 118 из 125 избирательных округов, на 5846 избирательных участках. По итогам голосования было избрано 8039 членов муниципалитетов, 1 муниципалитет был сформирован не полностью, а 681 муниципалитет сформирован в полном составе.

Февраль

Азербайджан после 13-летнего перерыва возобновил деятельность посольства в Дамаске. С падением режима Асада и формированием в Сирии правительства на переходный период отношения между Баку и Дамаском вступили в качественно новый этап, появились новые возможности для развития партнерства в политической, экономической, культурной и других сферах.

Март

5 марта в Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван. В мероприятии приняли участие президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Газопровод пропускной способностью 730 млн кубометров – еще один символ братства Турции и Азербайджана, и объединения тюркского мира – призван укрепить энергетическую инфраструктуру и обеспечить энергобезопасность как Нахчыванской Автономной Республики, так и востока Анатолии.

Май

В Лачине 28 мая состоялся саммит президентов Азербайджана, Турции и премьер-министра Пакистана. Символично, что саммит проходил в День независимости Азербайджана, в освобожденном от армянской оккупации Лачине. Лидеры обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической сферах, в области взаимных инвестиций, транспорта, обороны, сельского хозяйства, информационных технологий и других направлениях.

Июнь

19 июня состоялась церемония открытия «Азербайджанского квартала» в Кахраманмараше. В мероприятии приняли участие президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Азербайджанский квартал» в городе Кахраманмараш построен в качестве долгосрочной поддержки братской Турции после страшного землетрясения, произошедшего на юго-востоке страны в феврале 2023 года. На территории квартала площадью 27,6 гектара построено 68 жилых домов, начальная школа, детский сад, культурный центр, торговые и другие социальные объекты.

Оставаясь верным принципам гуманизма, международной ответственности и солидарности, Азербайджан предпринял важные шагипо эвакуации иностранных граждан с территории Ирана на фоне израильско-иранской 12-дневной войны (13-24 июня). Многие зарубежные государства обратились к Баку с просьбой об организации безопасного транзита своих граждан через территорию Азербайджана. Оперативно отреагировав на эти обращения, азербайджанская сторона обеспечила все необходимые условия для эвакуации людей через пограничный пункт «Астара».

МВД Азербайджана начало расследование на основании оперативной информации о том, что Бакинский филиал информационного агентства «Россия сегодня» («Спутник Азербайджан»), несмотря на приостановление аккредитации в феврале, продолжает свою деятельность на основе незаконного финансирования. 30 июня в офисе «Спутник Азербайджан» были проведены оперативно-розыскные мероприятия, правонарушителей задержали.

Июль

1 июля Азербайджан вручил России ноту протеста в связи с серьезными нарушениями закона, убийством и нанесением увечий с особой жестокостью нашим соотечественникам 27 июня в Екатеринбурге. В ноте также был выражен решительный протест в связи с применением пыток и унижающего достоинство обращения российскими правоохранительными органами при допросах наших соотечественников. Было отмечено, что указанные действия правоохранительных органов являются нарушением законодательства РФ и основных прав и свобод человека, принятых на международном уровне.

1 июля в Баку были задержаны граждане России - члены двух организованных преступных группировок, подозреваемых в транзите наркотических средств из Ирана, их онлайн-обороте и киберпреступлениях.

4 июля в Ханкенди состоялся 17-й саммит ОЭС - Организации экономического сотрудничества. Проведение саммита в Ханкенди стало мощным и символичным геополитическим месседжем о нацеленности Баку на стратегический вклад в развитие сотрудничества на широкой географии ОЭС.

С 15 июля Азербайджан возобновил деятельность посольства в Иране. Деятельность дипмиссии была приостановлена после теракта 27 января 2023 года. При предотвращении нападения погиб начальник службы безопасности посольства Орхан Аскеров, два человека получили ранения. Преступника, совершившего вооруженное нападение на посольство, в Иране приговорили к смертной казни. Тегеран как сторона аккредитации принял соответствующие меры по обеспечению дипломатической безопасности перед новым зданием нашего посольства в соответствии со своим обязательством по обеспечению безопасности согласно «Венской конвенции о дипломатических сношениях».

10 июля в Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Первый прямой диалог между лидерами Азербайджана и Армении продемонстрировал, что именно двусторонние переговоры - наиболее эффективный формат для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации, и на этой основе было согласовано продолжение диалога, ориентированного на результат.

Август

Этот важнейший этап в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений продолжился историческими Вашингтонскими соглашениями от 8 августа. Визит Президента Ильхама Алиева в США ознаменовался важными результатами в контексте процесса нормализации отношений Баку и Еревана. В ходе визита состоялся саммит лидеров Азербайджана, США и Армении, по итогам которого Ильхам Алиев, Никол Пашинян, а также Дональд Трамп в качестве свидетеля подписали Совместную декларацию. Кроме того, главы МИД обеих стран парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения». Также стороны подписали совместное письмо с обращением к действующему председателю ОБСЕ с просьбой о закрытии Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

Подписание Совместной декларации по итогам вашингтонской встречи подтвердило мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном. В рамках пункта, касающегося парафирования проекта мирного соглашения, установлено, что для достижения подписания и ратификации этого документа необходимо принять дополнительные меры. В этом контексте Баку ожидает внесения изменений в конституцию Армении с целью устранения территориальных претензий к Азербайджану. Еще одним положением, имеющим особое значение в Совместной декларации, является пункт об открытии транспортных коммуникаций между двумя странами. В нем подчеркивается необходимость обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в рамках открытия региональных коммуникаций. В документе также зафиксировано, что на территории Армении будет реализован специальный проект соединения - «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP). Данное положение предусматривает реализацию Соединенными Штатами проекта, направленного на обеспечение беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении.

В рамках визита в Вашингтон Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки». Согласно Меморандуму, в целях подготовки в течение предстоящих шести месяцев Хартии стратегического партнерства, которая будет способствовать укреплению стратегического взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес, предусматривается создание Стратегической рабочей группы. В рамках Стратегической рабочей группы планируется определить приоритеты в таких областях, как региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; экономические инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; а также оборону, безопасность и борьбу с терроризмом. Это имеет особое значение для установления институциональной рамки двустороннего практического сотрудничества. Визит ознаменовался также подписанием Президентом США распоряжения об отмене 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы». Приостановление Президентом США действия 907-й поправки, являющейся негативным наследием прошлого в азербайджано-американских отношениях, в ходе встречи с Президентом Ильхамом Алиевым имеет важное символическое значение.

Также в рамках визита при участии Президента Азербайджана и специального посланника Президента США был подписан Меморандум о сотрудничестве между SOCAR и корпорацией ExxonMobil. Документ включает положения об укреплении позитивных отношений между компаниями и изучении потенциальных сфер сотрудничества в оценке как нетрадиционных, так и традиционных нефтегазовых возможностей в Азербайджане.

9 августа природный газ из Азербайджана поступил в сирийскую провинцию Хомс по трубопроводу Турция-Сирия. Тем самым Азербайджан внес весомый вклад в восстановление и стабильность разрушенной войной Сирии. По трубопроводу пропускной способностью 3,4 млн кубометров газа в сутки, в настоящее время ежесуточно транспортируется 1,4 млн кубометров газа, что позволяет производить 250 мегаватт электроэнергии.

Сентябрь

22-23 сентября в Баку открылся I Азербайджанский международный инвестиционный форум, в рамках которого были подписаны документы по инвестиционным проектам на более $10 млрд. Из них стоимость проектов, планируемых к реализации в ненефтяном секторе Азербайджана, с привлечением иностранных инвестиций, превышает $7 млрд.

25 сентября Президент Ильхам Алиев выступил на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства привлек внимание к новой эпохе в истории Азербайджана, к Великой Победе в Отечественной войне, обеспечению мира политическими средствами, а также к инициативам Баку в направлении установления прочного мира, стабильности, безопасности и развития в регионе.

27 сентября – в День памяти Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Гянджинского мемориального комплекса. Мемориал, посвященный торжеству несгибаемости и воли к победе азербайджанского народа, который, несмотря на многолетнюю несправедливость, сохранил свой боевой дух, станет живой памятью нашей истории для грядущих поколений. Особенно трогательной и символичной стала встреча и беседа главы государства с 7-летней Нилай Алиевой, потерявшей обоих родителей во время ракетного удара со стороны Армении.

Октябрь

7 октября в Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ - Организации тюркских государств. Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на саммите подчеркнул, что сегодня ОТГ – это не просто платформа для сотрудничества, организация формируется как один из серьезных геополитических центров: «Наши общие исторические и этнические корни, единые национально-духовные ценности объединяют нас как одну семью».

9 октября в Душанбе состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и России Владимира Путина в формате один на один. В экспертном сообществе эту встречу, судя по обсужденным вопросам и заявлениям сторон, расценили как начало нового этапа в отношениях Баку и Москвы после кризиса в двусторонних отношениях. Согласно заявлениям Владимира Путина, российская сторона официально приняла обоснованную позицию Азербайджана и условия, выдвинутые им после катастрофы самолета AZAL в декабре прошлого года. Владимир Путин выразил соболезнования и признал ответственность России за трагедию, пообещав выплату компенсаций семьям погибших и наказание виновных. Эксперты отмечают, что реакция Москвы - не просто дипломатический жест, а подтверждение политического веса Азербайджана и принципиальной позиции лидера страны.

13 октября Президент Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку. Участие главы государства в саммите в Египте стало знаковым подтверждением поступательного роста роли Азербайджана в региональной и мировой дипломатии.

Президент Ильхам Алиев 21 октября заявил, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Глава государства отметил, что

первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению: «Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике».

21–22 октября по совместной инициативе группы представителей экспертного сообщества Азербайджана и Армении и при поддержке официальных структур двух стран в Ереване состоялся двусторонний круглый стол. Здесь же отметим, что спустя месяц, 21-22 ноября в рамках инициативы, названной «Мост мира», состоялся визит группы представителей гражданского общества Армении в Азербайджан. Инициатива направлена на продвижение мирной повестки и впервые собрала представителей гражданского общества Азербайджана и Армении. Во время взаимных визитов состоялись встречи членов Инициативы с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым – в Баку и с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном – в Ереване.

Ноябрь

В соответствии с заявлением Президента Ильхама Алиева о снятии всех существующих с момента оккупации ограничений, связанных с транзитом грузов в Армению, 4 ноября из России в Армению транзитом через Азербайджан и Грузию были отправлены 15 вагонов с пшеницей. Общая масса груза составила 1048 тонн 800 килограммов.

8 ноября на площади Азадлыг в Баку состоялся Военный парад, посвященный пятой годовщине Победы в Отечественной войне. В параде приняли участие лидеры Азербайджана Ильхам Алиев,

Турции Реджеп Тайип Эрдоган и – впервые - премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф. В Военном параде, продемонстрировавшем силу и мощь Азербайджанской армии, также приняли участие военнослужащие Турции и Пакистана.

8 ноября в столице открылся Музей Победы - в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана «О создании в городе Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы» в целях демонстрации проявленного азербайджанским народом беспримерного героизма и одержанной им грандиозной Победы в Отечественной войне, увековечения светлой памяти наших шехидов.

17 ноября Азербайджан стал полноправным участником Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Эксперты подчеркивают, что это историческое решение прокладывает путь к формированию единого пространства сотрудничества, открывая перед сторонами новые возможности и широкие горизонты сотрудничества, в том числе, в сферах международного транзита, логистики, энергетики.

28 ноября в Габале под председательством вице-премьеров Азербайджана Шахина Мустафаева и Армении Мгера Григоряна состоялась 12-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой. Впервые встреча комиссий проходила на территории одной из сторон – в азербайджанском городе Габала. Стороны провели детальный обмен мнениями по организационным и техническим вопросам, связанным с делимитационными мероприятиями. Также были обсуждены проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ. Стороны договорились определить дату следующей встречи, в одном из городов Армении, в рабочем порядке.

30 ноября в 23:59 ОБСЕ завершила закрытие Минского процесса и связанных с ним структур. Этот процесс стал реализацией консенсусного решения всех 57 государств-участников ОБСЕ от 1 сентября, принятого после исторических Вашингтонских договоренностей.

Декабрь

18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана – SOCAR впервые начала поставку в Армению груза нефтепродуктов местного производства. Автомобильное топливо АИ-95 - 1220 тонн, загруженных в 22 вагона-цистерны, отправлены грузовым поездом «Азербайджанских железных дорог» с Бакинской грузовой станции на станцию Бёюк-Кесик. Оттуда груз доставлен в Армению через Грузию.

22 декабря В Азербайджане началось исполнение Акта об амнистии. Инициативу об объявлении амнистии по случаю «Года Конституции и Суверенитета» выдвинул Президент Ильхам Алиев, и на ее основе Милли Меджлис принял соответствующий закон. Согласно Акту об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции 19-20 сентября 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лиц, получивших инвалидность в результате военной провокации Армении против гражданского населения, а также женщин, лиц, достигших 60 лет, лиц, являвшихся несовершеннолетними на момент совершения преступления, и других лиц. Наряду с этим, согласно документу, ряд лиц, приговоренных к наказанию в виде лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности, будут освобождены от наказания или неотбытая часть их наказания будет сокращена. Инициированный Президентом Азербайджанской Республики Акт об амнистии станет крупнейшей амнистией по числу лиц, в отношении которых она применена, в том числе по числу осужденных, которые будут освобождены от наказания в виде лишения свободы. Ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности более 20 тысяч человек. В целом, исполнение акта об амнистии займет четыре месяца.

24 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Парка Победы в городе Ханкенди. Создание Парка Победы в городе Ханкенди имеет важное значение. Прежде всего, этот проект отражает боевой дух, беспрецедентный героизм азербайджанского народа, проявленные во имя восстановления исторической справедливости и защиты территориальной целостности страны, грандиозную Победу, одержанную в 44-дневной Отечественной войне.

В течение года продолжался процесс Великого возвращения - бывшие вынужденные переселенцы возвращаются в родные края – в Лачин, Ханкенди, Ходжавенд, Агдам, Ходжалы, на все другие освобожденные земли. Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что программа «Великое возвращение» – сегодня самая успешно реализуемая программа возвращения в мировом масштабе. Этот процесс успешно продолжается.