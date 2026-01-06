В сети распространилось письмо Следственного комитета РФ, адресованное Азербайджану, в связи с крушением самолёта AZAL - ФОТО

В сети распространился документ, связанный с инцидентом со сбитым самолетом AZAL.

В письме якобы направленном Следственным Комитетом РФ в Генеральную прокуратуру Азербайджана, говорится, что «самолёт AZAL не смог приземлиться в России из-за неблагоприятных погодных условий, а затем при посадке ударился о землю. На этом основании уголовное дело было закрыто».

Отметим, что содержание документа, подписанного председателем Следственного комитета РФ Бастрикиным, напрямую противоречит официальной позиции президента России Владимира Путина, озвученной 9 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе. Тогда Путин признал, что гражданский самолёт AZAL потерпел крушение из-за действий ПВО Вооружённых сил России и заявил, что готов «предпринять всё необходимое в таких ситуациях».

Напомним, что ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщил, что Следственный комитет России направил Азербайджану письмо по расследованию катастрофы самолёта AZAL:

«В письме были моменты, вызывающие у нас серьёзное удивление. Основной вопрос заключался в том, что в письме уже указывалось на прекращение уголовного дела. Безусловно, такой шаг вызывает у нас серьёзные вопросы. В связи с этим соответствующие органы направили на письмо официальный ответ», —- отметил министр.

Он подчеркнул, что ожидание Азербайджана по делу о катастрофе самолёта AZAL заключается в том, чтобы российская сторона выполнила свои обязательства.

«Вчера был день годовщины трагедии. Выражаю соболезнования семьям погибших. Факт поражения самолёта был впоследствии признан Россией, и было объявлено о выплате компенсации. Это было очень важное заявление. Наше ожидание заключается в полном исполнении этого процесса», - добавил министр.