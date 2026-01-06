В «PASHA Property Management» произведено новое назначение

В компанию «PASHA Property Management» назначен новый руководитель.

Как сообщает Banker.az, Шахрияр Гасанвердиев назначен главным директором по операциям «PASHA Property Management».

Ранее, с июля 2025 года, он работал в «PASHA Property Management» в должности исполнительного директора по управлению поставщиками и внутреннему контролю.

Шахрияр Гасанвердиев родился в 1989 году. Получил образование в Азербайджанском государственном экономическом университете по программе бакалавриата «Международные экономические отношения», а в рамках Государственной программы «Обучение азербайджанской молодежи за рубежом» (2007–2015 гг.) получил степень магистра в области международной экономики и финансов в Университете Квинсленда (The University of Queensland) в Австралии.