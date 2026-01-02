На всемирно известной платформе появились товары, оскорбляющие государственные символы Азербайджана - ФОТО

В последние дни общественное недовольство в Азербайджане вызвал инцидент, расцениваемый как открытое оскорбление и проявление неуважения к стране.

Так, на онлайн-платформе «Temu» появились товары (банные аксессуары, коврики для унитаза и носки) с надписями «8 Ноября - День Победы» и изображениями Монумента Победы, что являются священными символами для азербайджанского народа. Подобное использование государственной символики было воспринято общественностью как надругательство над национальными ценностями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, тот факт, что данные принты нанесены на предметы для ванных комнат и туалетов, вызвал волну протестов в социальных сетях и общественных дискуссиях.

Пользователи считают этот шаг открытым неуважением к исторической Победе Азербайджана, памяти шехидов и национальной гордости.

Сообщается, что данная продукция производится в китайском городе Чжэцзян и выставлена на продажу в магазине Elmber Gloow на платформе «Temu». В настоящее время в ассортименте, помимо носков и аксессуаров для ванной, представлены также скатерти для столов.