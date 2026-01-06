В Азербайджане за неуплату алиментов арестован отец семерых детей

В Сабирабадском районе арестован отец семерых детей, не выплачивавший алименты двоим своим детям.

Как сообщает Oxu.Az, житель села Ахтачы Р.Бахышов (1984 г.р.) женился в 2008 году, и в этом браке у него родились двое детей.

Через некоторое время Р.Бахышов развелся и снова создал семью с другой женщиной. Во втором браке у него родились пятеро детей.

Первая жена Р.Бахышова переехала в Гаджигабульский район и жила там, но мужчина не платил алименты своим детям. После жалобы женщины он был арестован сначала на 8, а затем на 10 суток, но он все равно не платил алименты.

В итоге, когда долг по алиментам Р.Бахышова составил 9 325 манатов, женщина обратилась в Сабирабадский районный суд. Решением суда он был лишен свободы на 8 месяцев.