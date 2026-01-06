Haber Global: Президент Ильхам Алиев обратился с призывом к тюркскому миру - ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным СМИ, в котором сделал несколько важных заявлений.

Турецкий телеканал Haber Global уделил особое внимание комментариям Президента Азербайджана.

В репортаже телеканала отмечается, что Ильхам Алиев подробно оценил итоги 2025 года, затронув широкий спектр важных вопросов - от подписания мирного соглашения в Вашингтоне до темы Зангезурского коридора и ситуации в Газе.

Президент подчеркнул растущий международный авторитет Азербайджана, который укрепляется с каждым годом.

Кроме того, Ильхам Алиев призвал тюркский мир к дальнейшему углублению сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, акцентировав внимание на важности развития взаимодействия в военной области.