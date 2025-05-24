Пользователи в ряде стран сообщают о сбоях в работе X

Масштабный сбой в работе X наблюдается в ряде стран.

Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно его данным, 69% пользователей жалуются на работу сайта, 24% отметили сбои в работе приложения, еще 8% испытывают трудности с подключением к серверам.

По сведениям Downdetector, в США о неполадках сообщили порядка 25,8 тыс. пользователей.

Также сбои фиксируются в Великобритании, Франции, Японии и других странах.

Источник: ТАСС