"Фенербахче" принял решение относительно Дирка Кёйта

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" расстался с временно исполнявшим обязанности главного тренера Дирком Кёйтом.

Нидерландский специалист возглавил команду после ухода Исмаила Картала с поста главного тренера и сыграл важную роль в исторической победе над английским "Ливерпулем".

Как сообщает 1news.az со ссылкой на A Spor, Кёйт не войдёт в тренерский штаб Эмре Белезоглу.

Под руководством Кёйта "Фенербахче" провёл два матча. В одном из них команда одержала победу, а в другом потерпела поражение.