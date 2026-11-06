 В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой поддержке ФВК - ФОТО | 1news.az | Новости
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В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой поддержке ФВК - ФОТО

Редакция 1news11:05 - Сегодня
В «Бейликских садах» Лачина прошла акция по посадке деревьев при финансовой поддержке ФВК - ФОТО

5 ноября 2026 года на территории «Бейликских садов», расположенных в селе Бейлик Лачинского района, состоялась очередная акция по посадке деревьев, посвященная шестой годовщине Победы.

В акции, проведенной по инициативе и при финансовой поддержке Фонда Возрождения Карабаха (ФВК), при организационной поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе и юридического лица публичного права «Служба восстановления, строительства и управления в Лачинском районе», приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, сотрудники Регионального центра лесного хозяйства №12 Службы развития лесов при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и Гарагельского государственного природного заповедника Азербайджанской Республики, а также руководители других государственных структур, действующих на данной территории, экоактивисты и жители района.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о шехидах, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Родины.

Выступая на мероприятии, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил, что День Победы имеет исключительное значение в истории азербайджанского народа, а эта историческая Победа стала торжеством силы нашего государства, единства нашего народа и национальной воли. Он подчеркнул, что Победа, одержанная под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, не только обеспечила восстановление суверенитета и территориальной целостности нашей страны, но и заложила основу нового этапа развития освобожденных от оккупации территорий.

Масим Мамедов отметил, что акция по посадке деревьев, проводимая в Лачине по случаю Дня Победы, является выражением уважения к нашей исторической Победе и светлой памяти наших шехидов. По его словам, наряду с восстановительными и созидательными работами на освобожденных от оккупации территориях важное значение имеют охрана природных ресурсов, восстановление экологического равновесия и расширение зеленых зон. Эти инициативы служат сохранению природы Лачина и созданию здоровой и устойчивой среды для будущих поколений.

Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев в своем выступлении отметил, что День Победы — знаменательная дата, олицетворяющая героизм, единство и национальную солидарность нашего народа.

Подчеркнув, что неизменно чтить память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана, — нравственный долг каждого из нас, председатель Правления заявил, что результаты исторической Победы сегодня находят отражение как в широкомасштабных восстановительных и созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, так и в восстановлении экологического равновесия и расширении зеленых зон на этих территориях.

Подчеркнув, что поддержка Возрождения Карабаха, охраны окружающей среды и устойчивого развития занимает важное место в деятельности Фонда, Рахман Гаджиев отметил, что каждое дерево, посаженное в рамках акции в Лачине по случаю Дня Победы, — это вклад в будущее освобожденных земель, формирование более здоровой экологической среды и зеленое будущее Карабаха.

После выступлений началась акция по посадке деревьев. В рамках проекта, реализуемого при финансовой поддержке Фонда Возрождения Карабаха, на территории площадью 2,8 гектара, оборудованной современной системой капельного орошения, было высажено в целом 1280 плодовых деревьев и 400 саженцев винограда в целях обогащения природы Лачина, расширения зеленых насаждений и улучшения экологического состояния территории.

Напомним, что 11 апреля 2026 года в ходе акции по посадке деревьев, проведенной в рамках первого этапа проекта, было высажено 700 плодовых деревьев. В акции приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, а также руководители государственных структур, действующих на данной территории, экоактивисты и местные жители.

Цель проекта — содействовать восстановлению богатой природы и исторических традиций садоводства Лачина, расширить зеленые зоны на данной территории, внести вклад в сохранение экологического равновесия и вновь превратить «Бейликские сады» в благоустроенное пространство, утопающее в зелени.

Отметим, что село Бейлик, входящее в Забухский сельский административно-территориальный округ Лачинского района, исторически славилось плодородными почвами и знаменитыми «Бейликскими садами», состоявшими из различных видов плодовых деревьев. За 30 лет оккупации эти территории подверглись экологическому террору, а исторический зеленый покров села был полностью уничтожен.

После освобождения Вооруженными силами Азербайджана от оккупации 1 декабря 2020 года село было полностью отстроено заново, создана жилая инфраструктура, соответствующая современным стандартам. Здесь были построены индивидуальные жилые дома, внутренние дороги и социальные объекты, проложены линии электро-, водо- и газоснабжения, а также связи. После завершения строительных и созидательных работ началось поэтапное переселение жителей в село Бейлик.

Следует отметить, что 27 мая 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках визита в Лачинский район встретился с жителями, переселившимися в село Бейлик, и вручил им ключи от домов. На тот момент в село были переселены 38 семей (153 человека). В настоящее время в селе Бейлик проживают 89 семей (363 человека).

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