Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин станет новым послом в Турции

Россия намерена сменить своего посла в Турции. Новым главой дипмиссии станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

С.Вершинин занимал должность заместителя министра с марта 2018 года, до этого был директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Одновременно с этим с 2011 года занимал должность спецпредставителя министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию. В этом качестве он представлял Россию на переговорах «ближневосточного квартета» (Россия, США, ЕС и ООН). С 2013 года активно занимался сирийским урегулированием, участвовал в различных международных форматах. С января 2017 года стал главой российской делегации на переговорах в астанинском формате, принимал участие во встречах с представителями сирийской оппозиции в Женеве и Вене.

Сергей Вершинин сменит на посту посла РФ в Турции Алексея Ерхова, занимающего эту должность с 2017 года.

Источник: «Коммерсант»