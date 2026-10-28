Названа причина катастрофы с поездами в Испании

Столкновение поездов в Испании произошло после сбоя в работе компьютерных систем.

Об этом заявил министр транспорта страны Оскар Пуэнте.

По словам министра, из-за ошибки отключилась система безопасности LZB, отвечающая за управление высокоскоростными поездами. В момент происшествия на участке находились шесть составов, стоявших на путях.

Авария произошла после того, как диспетчерский центр разрешил движение поезду компании Renfe. Впоследствии он столкнулся с составом перевозчика Iryo.

Пуэнте подтвердил, что машинист Renfe получил ошибочное разрешение на движение от диспетчеров. При этом министр не смог объяснить, почему поезду разрешили продолжить путь, несмотря на остановку других составов, и не уточнил, что именно вызвало технический сбой.

По последним данным, в результате столкновения поездов погибли 68 человек