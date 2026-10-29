В Каппадокии обрушилась скала «Камины фей», погибли 3 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Возросло число погибших в результате обвала, произошедшего в музее под открытым небом Гёреме в Каппадокии.

Как сообщает NTV, на месте происшествия обнаружено тело еще одного человека. Таким образом, число погибших достигло трех.

17:50

В турецкой Каппадокии, в музее под открытым небом Гёреме, обрушилось одно из природных скальных образований, известных как «Камины фей».

В результате инцидента погибли 2 человека, еще один пострадал.

На место инцидента направлены бригады спасателей и медиков.

По предварительным данным, причиной инцидента могли стать проливные дожди.

Ученые предполагают, что «Камины фей» Каппадокии возникли в результате дифференциальной эрозии. Дождевая вода, концентрированный поверхностный сток, перепады температуры, сила тяжести и ветер разрушали сравнительно мягкую вулканическую породу, тогда как более твердые слои или устойчивые блоки защищали материал под ними. Оставшиеся участки постепенно превращались в отдельные конусы, столбы и башни с каменными шапками. Этот процесс нельзя связать с одним извержением или приписать отложения одному вулкану. Многократные взрывные извержения распространяли по Центральной Анатолии пепел, пемзу и обломки пород. Значительно позже вода и выветривание прорезали в этих слоях долины, а сохранившиеся гребни разделились на отдельные формы.

Источник: Hürriyet