 ASTRA: После атаки БПЛА в Тульской области загорелся завод «Азот» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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ASTRA: После атаки БПЛА в Тульской области загорелся завод «Азот» - ВИДЕО

Редакция 1news10:25 - Сегодня
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ASTRA: После атаки БПЛА в Тульской области загорелся завод «Азот» - ВИДЕО

На территории предприятия «Новомосковская акционерная компания „Азот“» в Тульской области зафиксированы открытое горение и дым после атаки беспилотников.

К такому выводу пришел OSINT-эксперт ASTRA, проанализировав материалы Supernova+.

Речь может идти о предприятии минерально-химического холдинга «ЕвроХим» — АО «НАК „Азот“», отмечает ASTRA.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки БПЛА была повреждена инфраструктура в промышленной зоне рядом с частными жилыми домами. Название предприятия он не уточнил. При этом губернатор сообщил, что в Новомосковск направлены лаборатории ГУ ТО «Природа» и Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По данным ASTRA, в предыдущий раз об атаке на химкомбинат «Азот» сообщалось 26 июня. До этого предприятие горело после украинской атаки в ночь на 14 июня.

На сайте компании указано, что НАК «Азот» является крупнейшим в России производителем аммиака и азотных удобрений, а также одним из ведущих предприятий отрасли по видам и объемам выпускаемой продукции. Завод производит минеральные удобрения, аммиак, органические пластмассы и смолы, хлор, каустическую соду, хлористый кальций, азотную кислоту, аргон и метанол. В состав холдинга НАК «Азот» входит с 2002 года.

По данным Reuters, в период с 2022 по 2024 год два завода «ЕвроХима» — Невинномысский азотный завод и Новомосковский «Азот» — поставили на завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области не менее 38 тыс. тонн уксусной кислоты и почти 5 тыс. тонн азотной кислоты.

Как отмечает агентство, эти вещества используются при производстве октогена и гексогена, которые, в свою очередь, применяются для изготовления артиллерийских снарядов.

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