Мерц: Северная Корея угрожает свободе во всей Европе

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в четверг во время визита в Южную Корею, что Северная Корея угрожает «свободе во всей Европе», отправляя войска в Украину воевать на стороне России.

Выступая после встречи с президентом Южной Кореи Ли Джэ Мёном в Сеуле, Мерц сказал, что отправка Россией оружия в Северную Корею свидетельствует о том, что «безопасность Кореи влияет на безопасность Европы».

«А безопасность Европы влияет на безопасность Кореи», — добавил немецкий лидер. «Мир тесен — даже в военное время».

Ли и Мерц договорились об углублении стратегического партнерства между Германией и Южной Кореей, которое включает регулярные военные обмены, совместные учения и обмен разведывательными данными.

Они также призвали оборонные компании двух стран расширять сотрудничество.