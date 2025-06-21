СМИ: При израильском ударе погибли 15 иранских солдат и офицеров ПВО - ОБНОВЛЕНО
Пятнадцать солдат и офицеров ПВО армии Ирана погибли в результате удара Израиля, передает агентство ISNA.
«Были объявлены имена 15 бойцов ПВО армии, погибших во время защиты воздушного пространства нашей страны от израильского врага», – говорится в сообщении.
По информации ISNA, среди погибших солдат были бригадные генералы Хасан Текелу и Голам-Али Наджафи, три полковника, два подполковника, два старших лейтенанта, младший лейтенант, главный старшина и четверо рядовых.
11:55
Пять военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погибли в результате израильского удара на западе страны.
Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.
По его данным, утром 21 июня Израиль нанес удар по городу Хорремабад в провинции Лурестан.
Источник: ТАСС