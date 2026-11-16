 В Азербайджане выросли цены на мясо | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Азербайджане выросли цены на мясо

Фаига Мамедова15:18 - Сегодня
Читать на других языках:English
В Азербайджане выросли цены на мясо

В некоторых регионах Азербайджана подорожала говядина.

Так, на рынках Имишли и Бейлагана цены выросли на 2–3 маната.

Как передает 1news.az со ссылкой на Bizim.media, если раньше килограмм говядины предлагался за 15–16 манатов, то теперь его стоимость составляет 18–19 манатов. В настоящее время мясо крупного рогатого скота в регионах продается по 14–15 манатов за килограмм, мясо ягненка — по 22–23 маната, а баранина — по 19 манатов.

Ожидается, что вскоре это подорожание отразится и на столичных рынках и маркетах.

В Баку цены на говядину зависят от вида мяса и места продажи, так как мясо на кости, бескостное, а также бедренная и филейная части стоят по-разному.

На прошлой неделе в столице наблюдались следующие цены на мясо:

Говядина на кости (1 кг): 17–19 манатов

Бескостная говядина (1 кг): 21–23 маната

Говяжья грудинка на кости (1 кг): 15–16 манатов

Говяжий фарш (1 кг): 15–19 манатов

Говяжье бедро (1 кг): 21–22 маната

Говяжья вырезка (1 кг): 37–40 манатов

В целом в Баку стоимость одного килограмма говядины в зависимости от категории варьируется от 17 до 23 манатов.

Поделиться:
587

Актуально

Мнение

Бюджет-2027: экономическая трансформация, экспортные амбиции и инвестиционные ...

Мнение

Цифровой фронт: почему аккаунты мировых лидеров становятся мишенью кибератак

Политика

Хикмет Гаджиев и спецпредставитель НАТО обсудили перспективы партнерства ...

Политика

В Азербайджане изменятся правила работы на открытом воздухе в ветреную погоду

Общество

В музыкальных школах Баку могут внедрить международную систему оценки ABRSM – ФОТО

В Баку и ряде регионов ожидается усиление ветра

Уличные животные ищут укрытие под капотами машин: Предупреждение МВД – ФОТО

У берегов Болгарии затонуло судно с азербайджанскими членами экипажа

Выбор редактора

Символы братства: Шуша, День Победы, и ответ Алиева и Эрдогана на попытки расколоть единство Баку и Анкары

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Новости для вас

В Петербурге уроженец Азербайджана убил бывшую сожительницу возле центра помощи женщинам - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Отец школьника, которого поджёг одноклассник: «За семь месяцев никто из школы не поинтересовался состоянием здоровья моего сына» - ВИДЕО

Скончался советник ректора UNEC Эльдар Азадов

В бакинском «Rahat market» продали шоколадку с червяком - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В музыкальных школах Баку могут внедрить международную систему оценки ABRSM – ФОТО

Сегодня, 18:00

Имран Хан опасается умереть в тюрьме

Сегодня, 17:47

В Баку и ряде регионов ожидается усиление ветра

Сегодня, 17:19

Уличные животные ищут укрытие под капотами машин: Предупреждение МВД – ФОТО

Сегодня, 17:09

У берегов Болгарии затонуло судно с азербайджанскими членами экипажа

Сегодня, 17:06

В Азербайджане предложили продлить налоговые льготы по банковским вкладам ещё на три года

Сегодня, 17:05

Супруга Макрона: Ему бы следовало пройти психоанализ

Сегодня, 17:03

Цифровой фронт: почему аккаунты мировых лидеров становятся мишенью кибератак

Сегодня, 17:02

В Агджабеди с кладбища похитили мраморные аксессуары на 10 тысяч манатов - ФОТО

Сегодня, 16:47

При поддержке PASHA Holding азербайджанские ковры представлены в Болгарии - ФОТО

Сегодня, 16:43

Efendi выступила на международном музыкальном фестивале в Амстердаме - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

В Баку потушен пожар в ресторане «Кишмиш» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:16

В Турции задержали 167 подозреваемых в киберпреступлениях

Сегодня, 16:10

Депутат поставил под вопрос финансирование русского сектора за счёт госбюджета

Сегодня, 16:05

Сахарный диабет: от ранней диагностики до современных методов лечения - ФОТО

Сегодня, 15:58

Токаев объявил служебное взыскание главе МВД Казахстана

Сегодня, 15:55

ЕС принял новые антироссийские санкции

Сегодня, 15:53

Измена, шпионский скандал и отставка: что происходит вокруг главы Nvidia

Сегодня, 15:50

В Сумгайыте произошла авария на линии питьевой воды - ФОТО

Сегодня, 15:37

Бюджет-2027: экономическая трансформация, экспортные амбиции и инвестиционные приоритеты

Сегодня, 15:35
Все новости
«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«На сцене я - огонь»: кубинская певица Эдглис стала гостьей редакции 1news.az - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Своим появлением она неизменно превращает любое мероприятие в настоящее яркое шоу, наполняя его атмосферой праздника, энергии и хорошего настроения. Под11 / 11 / 2026, 16:00
«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

«Посмотрите в глаза матери шехида...»: участник Отечественной войны о том, как прочувствовать всю боль и радость Победы

06 / 11 / 2026, 09:40
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57