В Азербайджане выросли цены на мясо

В некоторых регионах Азербайджана подорожала говядина.

Так, на рынках Имишли и Бейлагана цены выросли на 2–3 маната.

Как передает 1news.az со ссылкой на Bizim.media, если раньше килограмм говядины предлагался за 15–16 манатов, то теперь его стоимость составляет 18–19 манатов. В настоящее время мясо крупного рогатого скота в регионах продается по 14–15 манатов за килограмм, мясо ягненка — по 22–23 маната, а баранина — по 19 манатов.

Ожидается, что вскоре это подорожание отразится и на столичных рынках и маркетах.

В Баку цены на говядину зависят от вида мяса и места продажи, так как мясо на кости, бескостное, а также бедренная и филейная части стоят по-разному.

На прошлой неделе в столице наблюдались следующие цены на мясо:

Говядина на кости (1 кг): 17–19 манатов

Бескостная говядина (1 кг): 21–23 маната

Говяжья грудинка на кости (1 кг): 15–16 манатов

Говяжий фарш (1 кг): 15–19 манатов

Говяжье бедро (1 кг): 21–22 маната

Говяжья вырезка (1 кг): 37–40 манатов

В целом в Баку стоимость одного килограмма говядины в зависимости от категории варьируется от 17 до 23 манатов.