Баку - город с богатым и многогранным архитектурным обликом, в котором нашли отражение различные исторические эпохи, художественные направления и строительные традиции.

Рядом с великолепными образцами восточной и европейской архитектуры, зданиями периода нефтяного бума и монументальными сооружениями последующих десятилетий особое место занимают памятники архитектуры XX века. Одним из наиболее интересных периодов в истории градостроительного развития столицы стали 1920-1930-е годы, когда в городской застройке получил распространение конструктивизм. Это направление оставило заметный след в архитектурном наследии Баку, подарив городу немало самобытных и выразительных произведений.

Конструктивизм - авангардное архитектурное и художественное направление, возникшее в России в начале 1920-х годов и связанное с идеями индустриализации, технического прогресса и формирования нового общественного уклада. В его основе лежал принцип «форма следует за функцией»: назначение здания определяло его архитектурное решение, внутреннюю планировку и организацию пространства. Для конструктивизма были характерны строгая геометрия, лаконичные объёмы, асимметрия, чёткие линии и отказ от избыточного декора. Архитекторы стремились сделать сооружения не только функциональными, но и выразительными за счёт самой конструкции, пропорций и взаимодействия архитектурных элементов.

Одним из знаковых сооружений этого периода стала гостиница «Интурист», открытая в Баку в 1934 году. Она была построена по проекту выдающегося архитектора Алексея Щусева - одного из крупнейших мастеров советской архитектуры, автора проекта Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве. В советский период гостиница считалась одной из лучших и наиболее известных в стране. Архитектурный облик здания отличался выразительной геометрией, сочетанием лаконичных форм и чёткой организацией фасадов. Его протяжённый многоэтажный объём строился на сочетании горизонтальных линий, подчёркивавших масштаб сооружения и придававших композиции визуальную устойчивость. Фасады были ритмично разделены рядами прямоугольных оконных проёмов, объединённых горизонтальными поясами и выступающими архитектурными элементами. Значительную роль играло остекление, создававшее контраст с массивными поверхностями стен. Особенностью композиции являлся приподнятый центральный объём с часами, который становился своеобразным акцентом здания. Лаконичные карнизы, выступающие плоскости и вертикальные членения дополняли архитектурное решение, а сдержанная цветовая гамма и отсутствие избыточного декора подчёркивали функциональный характер сооружения.

Внутренняя организация гостиницы также отличалась продуманностью и соответствовала представлениям о современном гостиничном обслуживании того времени. Здание располагало 64 номерами, небольшим холлом с регистратурой и сервисным бюро, рестораном, банкетным залом, баром и помещениями для проведения встреч и конференций. Интерьеры украшали лепные элементы, керамика и металлические рамы с мотивами азербайджанского национального искусства. Особой гордостью гостиницы был небольшой банкетный зал на 40 мест, получивший название Восточного: его потолок и стены украшали лепнина и позолота, выполненные с использованием мотивов старинного азербайджанского искусства. Во внутреннем дворе располагалась восточная сауна с купольными элементами, соединённая с главным зданием отапливаемым коридором.

После открытия в 1970-х годах новой гостиницы «Интурист», позднее переименованной в «Азербайджан», прежнее здание стали называть Старым «Интуристом». Несмотря на смену статуса и постепенное изменение городского окружения, оно продолжало сохранять своё значение как один из узнаваемых архитектурных объектов столицы.

В 1979 году гостиница была включена Советом Министров Азербайджанской ССР в список охраняемых объектов как исторический памятник. В 1988 году, после оползня, здание восстановили: при проведении работ сохранили его внешний облик и основные архитектурные элементы, одновременно обновив помещения и улучшив условия проживания. Однако последующие природные происшествия нанесли сооружению серьёзный ущерб. Сильное землетрясение 2000 года повредило здание, а 14 июня 2005 года произошёл крупный пожар, охвативший второй, третий и четвёртый этажи. Огонь уничтожил около 400 квадратных метров помещений, после чего гостиница оказалась в крайне тяжёлом состоянии. В 2006 году было принято решение о её сносе.

Спустя девять лет неподалёку от места, где находился исторический «Интурист», появился новый Intourist Hotel Baku, созданный как современная реплика своего архитектурного предшественника. Сегодня это пятиэтажный гостиничный комплекс, располагающий 150 стандартными номерами и номерами категории Suite. Интерьеры оформлены в современном стиле, а номера оснащены высокоскоростным интернетом, системой вентиляции и необходимыми удобствами. Новый отель сочетает современный уровень комфорта и гостеприимства с памятью о знаменитом предшественнике, сохраняя преемственность места и исторического названия.

История гостиницы «Интурист» - это не только рассказ об одном здании, но и важная страница развития бакинской архитектуры XX века. Конструктивизм стал значимым этапом в формировании современного облика столицы, а созданные в этот период сооружения со временем превратились в узнаваемые символы своей эпохи. Бережное отношение к таким памятникам и изучение их истории позволяют глубже понять архитектурное наследие Баку, отдать должное мастерам, создававшим его, и передать будущим поколениям память о зданиях, ставших неотъемлемой частью истории нашего города.

Автор Вахид Шукюров