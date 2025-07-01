 В Екатеринбурге в грубой форме задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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В Екатеринбурге в грубой форме задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:00 - Сегодня
В Екатеринбурге в грубой форме задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

По информации российских СМИ, в Екатеринбурге задержан руководитель общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский.

В городе Екатеринбург силовые структуры проводят масштабную спецоперацию у здания «Баку Плаза».

Официальные комментарии от местных властей на данный момент отсутствуют, сообщает Азертадж.

21:50

Руководитель азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский допрошен в Екатеринбурге в статусе свидетеля, передает Азертадж.

Глава азербайджанской диаспоры и общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский был доставлен в Следственный комитет по Свердловской области для дачи показаний в статусе свидетеля.

Об этом сообщил сын главы диаспоры, адвокат Мутвалы Шихлинский. По его словам, утром сотрудники ФСБ задержали обоих - его самого и его отца. Мутвалы впоследствии был отпущен, а Шахина Шихлинского доставили на допрос в СК.

По мнению Мутвалы Шихлинского, задержание связано с резонансным делом, вызвавшим общественный и международный резонанс, — силовой операцией в Екатеринбурге, в ходе которой погибли два гражданина Азербайджана- братья Сафаровы.

20:41

1 июля в Екатеринбурге в грубой форме задержан глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский.

Вместе с ним был задержан его сын Мутвалы, однако позже он был отпущен. Шахин Шихлинский на протяжении долгих лет возглавляет азербайджанскую диаспору в Свердловской области и является одним из авторитетных представителей нашей диаспоры в РФ.

В последние время вокруг Шихлинского нагнетались разговоры относительно его предпринимательской деятельности, посредством заказных статей и репортажей в региональных СМИ. В настоящее время его место нахождение неизвестно.

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