В Екатеринбурге в грубой форме задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
По информации российских СМИ, в Екатеринбурге задержан руководитель общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский.
В городе Екатеринбург силовые структуры проводят масштабную спецоперацию у здания «Баку Плаза».
Официальные комментарии от местных властей на данный момент отсутствуют, сообщает Азертадж.
21:50
Руководитель азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский допрошен в Екатеринбурге в статусе свидетеля, передает Азертадж.
Глава азербайджанской диаспоры и общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шихлинский был доставлен в Следственный комитет по Свердловской области для дачи показаний в статусе свидетеля.
Об этом сообщил сын главы диаспоры, адвокат Мутвалы Шихлинский. По его словам, утром сотрудники ФСБ задержали обоих - его самого и его отца. Мутвалы впоследствии был отпущен, а Шахина Шихлинского доставили на допрос в СК.
По мнению Мутвалы Шихлинского, задержание связано с резонансным делом, вызвавшим общественный и международный резонанс, — силовой операцией в Екатеринбурге, в ходе которой погибли два гражданина Азербайджана- братья Сафаровы.
20:41
1 июля в Екатеринбурге в грубой форме задержан глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский.
Вместе с ним был задержан его сын Мутвалы, однако позже он был отпущен. Шахин Шихлинский на протяжении долгих лет возглавляет азербайджанскую диаспору в Свердловской области и является одним из авторитетных представителей нашей диаспоры в РФ.
В последние время вокруг Шихлинского нагнетались разговоры относительно его предпринимательской деятельности, посредством заказных статей и репортажей в региональных СМИ. В настоящее время его место нахождение неизвестно.