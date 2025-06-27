Трамп: Я спас Хаменеи от унизительной смерти

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 27 июня, заявил, что лично спас верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи от «унизительной смерти» во время конфликта Ирана с Израилем, несмотря на то, что он знал, где находится руководитель страны.

"Его страна была опустошена, его три злых ядерных объекта были уничтожены, и я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь. Я спас его от очень страшной и унизительной смерти", — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Он добавил, что крупная израильская воздушная атака на Тегеран могла стать «финальным нокаутом» в их вооруженном противостоянии. Американский лидер также сообщил, что прекратил работу по снятию санкций с Ирана после слов Хаменеи о том, что страна одержала победу над Израилем.

Источник: vm.ru