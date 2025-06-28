В Армении задержали архиепископа Микаеля

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаель Аджапахян задержан в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране, следствие ходатайствует о его аресте.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщил журналистам его адвокат Ара Зограбян.

"Приняли участие в следственных мероприятиях. В отношении архиепископа Микаеля Аджапахяна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Армении. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу архиепископа", - сообщил Зограбян.

Он добавил, что суд должен вынести решение о мере пресечения в течение 24 часов с момента задержания архиепископа.