Президент Ильхам Алиев прибыл в Белый дом - ФОТО

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Белый дом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главу нашего государства встретил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

В Белом доме состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Затем Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписали Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.