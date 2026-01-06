Избран председатель Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО, определены председатель и заместители Исполнительного совета

6 января 2026 года состоялось первое заседание Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) в новом составе. Председательствовал на заседании член совета Ризван Набиев.

Он сообщил, что организации, представленные в совете - Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты населения, Азербайджанский национальный форум НПО, Ассоциация культуры «Симург», Общественное объединение поддержки семей шехидов «Зафер», Общественное объединение «Юридический анализ и исследования» - уже направили своих представителей.

Новый состав совета сформирован из следующих лиц:

Эльшад Мамедли - начальник Главного управления нотариата, регистрации и реестров Министерства юстиции;

Заман Гусейнов - исполняющий обязанности начальника отдела финансирования социальных сфер Министерства финансов;

Эльнарэ Энсари - директор Центра инклюзивного развития и творчества DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения;

Фуад Мамедов - председатель Правления Ассоциации культуры «Симург»;

Ризван Набиев - член Исполнительного совета Общественного объединения «Юридический анализ и исследования»;

Хатирэ Велиёва - член Исполнительного совета Азербайджанского национального форума НПО;

Физза Мирзоева - член Исполнительного совета Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зафер».

Ризван Набиев поблагодарил за оказанное доверие и напомнил, что в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2025 года четыре члена совета назначаются от институтов гражданского общества, а три других - от государственных органов. Председатель совета избирается из числа представителей институтов гражданского общества сроком на 4 года. Совет действует на общественных началах.

Члены совета избрали председателем Наблюдательного совета председателя Правления Ассоциации культуры «Симург», доктора исторических наук, профессора Фуада Мамедова.

Фуад Мамедов поблагодарил за доверие и отметил, что участие в совете Физзы Мирзоевой, супруги Национального героя Азербайджана Мурада Мирзоева («Апрельский шехид»), является проявлением заботы о семьях шехидов.

Фуад Мамедов также сообщил, что должность «Исполнительного директора» Агентства упразднена, а вместо неё создан Исполнительный совет из трёх человек - председателя и двух заместителей. Председателем Исполнительного совета назначена Айгюн Алиева, её заместителями - Эмиль Чапарлы и Эльнур Багирли. Айгюн Алиева поблагодарила за оказанное доверие и пообещала, что все поставленные задачи будут выполняться на высоком уровне.

Наблюдательный совет также определил представителей Агентства в двух государственных комиссиях: Ризван Набиев будет представлять Агентство в Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести граждан, а Хатирf Велиева - в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Совет дал Исполнительному совету ряд поручений в соответствии с указом и обсудил приоритеты деятельности Агентства на 2026 год. Также было предложено создать филиал Агентства в Нахчыване.