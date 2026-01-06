Утверждена программа сотрудничества Азербайджана и Иордании

Утверждена «Исполнительная программа сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Хашимитского Королевства Иордания на 2025–2027 годы в сферах науки и образования, культуры и искусства, молодежи и спорта, археологии, здравоохранения и СМИ».

Соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно указу, после вступления в силу Исполнительной программы сотрудничества Кабинет Министров Азербайджана должен обеспечить выполнение её положений, а Министерство иностранных дел — направить Правительству Хашимитского Королевства Иордания уведомление о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления программы в силу.

Отметим, что Исполнительная программа сотрудничества была подписана 27 ноября 2025 года в городе Баку.