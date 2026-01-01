Президент Азербайджана поздравил кубинского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу по случаю национального праздника – Дня освобождения Республики Куба.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Верю, что построенные на добрых традициях азербайджано-кубинские отношения в интересах двух народов и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонней основе», - говорится в письме.