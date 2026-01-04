 Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ФОТО | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ФОТО

First News Media19:07 - Сегодня
4 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию США.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в состав делегации входят член Комитета Сената США по Вооруженным силам, сенатор-республиканец от штата Оклахома Марквейн Маллин, член Палаты представителей и председатель Комитета по доходам этой структуры, республиканец от штата Миссури Джейсон Смит, член Палаты представителей и Комитета по Вооруженным силам этой структуры, республиканец от штата Техас Ронни Джексон, член Палаты представителей и Комитета по доходам этой структуры, демократ от штата Калифорния Джимми Панетта.

Выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за прием, гости отметили, что увиденные ими в Баку процессы развития произвели на них глубокое впечатление.

Гости поздравили главу государства с успехами, достигнутыми в Вашингтоне в августе прошлого года в продвижении мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравления.

Отметив историческое значение достигнутых договоренностей, глава нашего государства особо подчеркнул роль Президента США Дональда Трампа в этом вопросе. Президент Азербайджана заявил, что наша страна и впредь продолжит усилия по продвижению региональной мирной повестки. Отметив, что между Азербайджаном и Арменией уже установлены торговые отношения, глава государства в этом контексте подчеркнул экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также поставки пшеницы из Казахстана и России в Армению через территорию Азербайджана. Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что коридор TRIPP создаст новые возможности с точки зрения региональной транспортной связности.

Президент Азербайджана сказал, что несправедливая 907-я поправка к «Акту о поддержке свободы» не соответствует сути сегодняшнего развития отношений между нашими странами. Высоко оценив приостановку действия этой поправки Президентом США Дональдом Трампом, Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что члены Конгресса и впредь продолжат свои усилия, направленные на ее полную отмену.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и США, отмечено наличие хороших возможностей для расширения связей в политической, экономической, энергетической сферах, в области обороны и оборонной промышленности, образования, информационных технологий, искусственного интеллекта и других направлениях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между законодательными органами наших стран.

