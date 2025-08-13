В Турции зафиксировали более 1200 афтершоков

Сейсмологи зафиксировали более 1200 афтершоков после землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передают турецкие СМИ.

После землетрясения в воскресенье магнитудой 6,1 с эпицентром у города Сындыргы погиб один человек, пострадали 29, сообщил ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Толчки ощущались в ряде соседних провинций, в том числе в Стамбуле.

"По состоянию на 09.30 среды произошло 1235 афтершоков после землетрясения в Сындыргы. 19 из них - магнитудой выше 4", - сообщило ведомство в пресс-релизе.