Двое неизвестных открыли огонь по людям на пляже в Сиднее во время празднования Хануки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Прохожий, который разоружил стрелявшего по людям террориста в Сиднее, оказался торговцем фруктами, сообщил телеканал 7News.

По его информации, героем стал 43-летний житель Сиднея и владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед.

На опубликованном в сети видео видно, как мужчина разоружил террориста, стрелявшего по людям, подбежав к нему со спины и выхватив оружие.

Двоюродный брат мужчины сообщил телеканалу, что в результате потасовки аль-Ахмед получил ранение и был доставлен в больницу, ему предстоит операция.

16:47

В социальных сетях опубликовано видео, запечатлевшее драматический момент, когда наблюдатель разоружает стрелка во время массовой стрельбы на Бонди-Бич в Сиднее, в результате которой десятки человек погибли и получили ранения.

Подозреваемый убегает, затем присоединяется к другому стрелку, который продолжает стрелять с моста.

15:51

В Сиднее двое неизвестных открыли огонь по людям на Бонди-Бич. В момент нападения там проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука.

Число жертв стрельбы увеличилось до 12 человек, сообщил премьер-министр австралийского штата новый Южный Уэльс Крис Миннс.

«К сожалению, мы должны сообщить, что на данный момент, по меньшей мере, 12 человек были убиты», — сказал он на пресс-конференции.

Комиссар полиции штата Мал Лэньон сообщил, что количество раненых составляет 29 человек, из них — двое полицейских. Миннс уточнил, что инцидент является «целенаправленным нападением на еврейскую общину» города. Глава штата добавил, что полиция и власти рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт.

Источник: "Известия"

15:07

Число пострадавших в результате стрельбы на пляже Бондай в Сиднее возросло до 16, жертвами атаки стали 10 человек.

В службе скорой помощи штата Новый Южный Уэльс уточнили, что все раненые госпитализированы, причем один из них доставлен в сиднейскую детскую больницу. "Всего к месту происшествия прибыли 26 карет скорой помощи и машины спасателей", - отметили в службе.

Преступники открыли огонь по людям во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Один нападавший застрелен, двое задержаны.

Источник: ТАСС

