 Двое неизвестных открыли огонь по людям на пляже в Сиднее во время празднования Хануки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Двое неизвестных открыли огонь по людям на пляже в Сиднее во время празднования Хануки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:32 - 14 / 12 / 2025
Двое неизвестных открыли огонь по людям на пляже в Сиднее во время празднования Хануки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Прохожий, который разоружил стрелявшего по людям террориста в Сиднее, оказался торговцем фруктами, сообщил телеканал 7News.

По его информации, героем стал 43-летний житель Сиднея и владелец фруктового магазина Ахмед аль-Ахмед.

На опубликованном в сети видео видно, как мужчина разоружил террориста, стрелявшего по людям, подбежав к нему со спины и выхватив оружие.

Двоюродный брат мужчины сообщил телеканалу, что в результате потасовки аль-Ахмед получил ранение и был доставлен в больницу, ему предстоит операция.

16:47

В социальных сетях опубликовано видео, запечатлевшее драматический момент, когда наблюдатель разоружает стрелка во время массовой стрельбы на Бонди-Бич в Сиднее, в результате которой десятки человек погибли и получили ранения.

Подозреваемый убегает, затем присоединяется к другому стрелку, который продолжает стрелять с моста.

15:51

В Сиднее двое неизвестных открыли огонь по людям на Бонди-Бич. В момент нападения там проходило мероприятие по случаю еврейского праздника Ханука.

Число жертв стрельбы увеличилось до 12 человек, сообщил премьер-министр австралийского штата новый Южный Уэльс Крис Миннс.

«К сожалению, мы должны сообщить, что на данный момент, по меньшей мере, 12 человек были убиты», — сказал он на пресс-конференции.

Комиссар полиции штата Мал Лэньон сообщил, что количество раненых составляет 29 человек, из них — двое полицейских. Миннс уточнил, что инцидент является «целенаправленным нападением на еврейскую общину» города. Глава штата добавил, что полиция и власти рассматривают стрельбу на пляже как террористический акт.

Источник: "Известия"

15:07

Число пострадавших в результате стрельбы на пляже Бондай в Сиднее возросло до 16, жертвами атаки стали 10 человек.

В службе скорой помощи штата Новый Южный Уэльс уточнили, что все раненые госпитализированы, причем один из них доставлен в сиднейскую детскую больницу. "Всего к месту происшествия прибыли 26 карет скорой помощи и машины спасателей", - отметили в службе.

Преступники открыли огонь по людям во время мероприятия, посвященного еврейскому празднику Ханука. Один нападавший застрелен, двое задержаны.

Источник: ТАСС

Читайте по теме:

Задержаны двое подозреваемых в стрельбе на пляже в Австралии

Поделиться:
1999

Актуально

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день недели? - ПРОГНОЗ

В мире

Двое неизвестных открыли огонь по людям на пляже в Сиднее во время празднования ...

Экономика

На какие банки чаще всего жалуются клиенты? – СПИСОК ЦБА

Lifestyle

Определился победитель конкурса «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

В мире

Мирные переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжатся 15 декабря - ОБНОВЛЕНО

Лукашенко подарил чете Трампов икону и ювелирное изделие

Трамп о теракте в Сиднее: «Ужасное событие»

Физики объяснили, как темные звезды могли освещать раннюю Вселенную

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Лукашенко в рамках договоренностей с Трампом помиловал 123 гражданина различных стран

Все члены экипажа потерпевшего крушение в России самолёта Ан-22 погибли - ОБНОВЛЕНО

Американские СМИ опубликовали детали ответа Украины на мирный план Трампа

В Иране арестована лауреат Нобелевской премии мира

Последние новости

Сегодня ООН впервые отмечает Всемирный день тюркских языков

Сегодня, 00:05

Сбылась мечта юного фаната «Карабаха» - ВИДЕО

14 / 12 / 2025, 23:57

Мирные переговоры между делегациями Украины и США в Берлине продолжатся 15 декабря - ОБНОВЛЕНО

14 / 12 / 2025, 23:50

Лукашенко подарил чете Трампов икону и ювелирное изделие

14 / 12 / 2025, 23:37

Трамп о теракте в Сиднее: «Ужасное событие»

14 / 12 / 2025, 23:24

Скончался бывший глава МЧС Нахчыванской АР

14 / 12 / 2025, 23:10

В торговом центре «Бина» на несколько часов было отключено электроснабжение

14 / 12 / 2025, 22:59

Фархад Мамедов: О каких «армянских заключенных» так печется ЕС?!

14 / 12 / 2025, 22:38

Физики объяснили, как темные звезды могли освещать раннюю Вселенную

14 / 12 / 2025, 22:25

В Баку состоялась церемония открытия Дней культуры Узбекистана - ОБНОВЛЕНО

14 / 12 / 2025, 22:00

Двое неизвестных открыли огонь по людям на пляже в Сиднее во время празднования Хануки - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

14 / 12 / 2025, 21:32

Эрдоган: Позиция Турции по Газе остается неизменной

14 / 12 / 2025, 21:14

У берегов Антарктиды обнаружили «шар смерти»

14 / 12 / 2025, 20:56

Наследный президент Саудовской Аравии планирует купить ФК «Барселона»

14 / 12 / 2025, 20:35

Торговый посланник Великобритании посетил Нахчыван

14 / 12 / 2025, 20:15

МЧС обратилось к населению в связи с наступлением холодов

14 / 12 / 2025, 19:40

Зеленский находится в Берлине для переговоров с США по Украине

14 / 12 / 2025, 19:18

Панах Гусейн ушёл в отставку с поста председателя НПА

14 / 12 / 2025, 19:06

Левон Тер-Петросян переизбран председателем партии АНК

14 / 12 / 2025, 18:41

В Иране прошла встреча по Афганистану

14 / 12 / 2025, 18:28
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00