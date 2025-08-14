В Кремле обнародовали программу встречи Путина и Трампа на Аляске

Встреча российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск 15 августа), сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Беседа начнется тет-а-тет с участием переводчиков, затем состоятся переговоры в составах делегаций, и они продолжатся за рабочим завтраком.

Отвечая на вопрос, как долго продлится встреча, он сказал, что это зависит от того, как пойдет дискуссия. «Есть временные параметры. Я сказал, когда начнутся, когда закончится — будет зависеть от президентов», — добавил Ушаков.

Министры финансов и обороны Антон Силуанов и Андрей Белоусов войдут в состав делегации России на переговорах с США на Аляске, сообщили РБК два источника, которые знакомы с составом делегации. Ушаков подтвердил эту информацию.

В состав российской делегации также войдут министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Предстоящие переговоры будут пробными, их цель — завершение российско-украинского конфликта, а финальный этап урегулирования — встреча Путина и Зеленского, заявил ранее Трамп.

По его словам, будет обсужден в том числе «обмен территориями». Президент США отметил, что для обеих сторон конфликта «будут и плохие вещи». «Мы изменим линии фронта», — сказал он и допустил, что выйдет из переговорного процесса, если встреча пройдет неудачно.

«Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — заявили в МИДе, комментируя вопрос о возможности обсуждения обмена территориями между Россией и Украиной.

