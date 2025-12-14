Лукашенко подарил чете Трампов икону и ювелирное изделие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил американскому коллеге Дональду Трампу и его жене Мелании икону и ювелирное изделие.

Об этом сообщил телеканал "Первый информационный".

Белорусский лидер передал подарки специальному посланнику США по Белоруссии Джону Коулу, с которым провел переговоры на этой неделе. По данным телеканала, Лукашенко подарил Мелании утонченное ювелирное изделие в виде белорусских васильков, а ее мужу - икону Николая Чудотворца. "Наша христианская икона. В Америке она очень ценная", - отметил белорусский президент.