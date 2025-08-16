Путин выразил надежду на открытие дороги к миру в Украине

Президент России Владимир Путин 16 августа на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом выразил надежду, что достигнутое между лидерами понимание откроет дорогу к миру в Украине.

«Хочется надеяться, что достигнутые нами понимания позволят приблизиться к <...> цели и откроют дорогу к миру в Украине», — сказал российский лидер.

Он также выразил надежду на конструктивное восприятие ситуации в Киеве и европейских столицах, а также на то, что они не будут чинить препятствий и не станут прибегать к провокациям или скрытым маневрам для срыва намечающегося прогресса.

Источник: Iz.Ru